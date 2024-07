Η πρώτη δήλωση της Μπέλα Χαντίντ για την αμφιλεγόμενη καμπάνια της Adidas

Μετά την κατακραυγή που προκάλεσε η καμπάνια παπουτσιών adidas SL72, και το επακόλουθο «κόψιμό» της από την εταιρεία, η Μπέλα Χαντίντ αποφάσισε να μιλήσει για το θέμα και το έκανε μέσω Instagram.

Κάνοντας μια συναισθηματική δήλωση σχετικά με το θέμα, η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τις αντιδράσεις δίνοντας την επίσημη απάντησή της στη συμμετοχή της στην εκστρατεία, εμπνευσμένη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.

Η καμπάνια κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα. Η έναρξή της συνέπεσε με την 52η επέτειο των Αγώνων του Μονάχου, όπου 11 Ισραηλινοί αθλητές και προπονητές σφαγιάστηκαν από Παλαιστίνιους τρομοκράτες που ονομάστηκαν Μαύρος Σεπτέμβρης. Η εκστρατεία παπουτσιών δέχτηκε αμέσως αντιδράσεις για το πόσο αναίσθητα κινείται και χωρίς καμία αναφορά στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1972, έγινε στόχος κατακραυγής από το κράτος του Ισραήλ. Η φιλοϊσραηλινή Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσης μια δήλωση καταδικάζοντας τη συμμετοχή του μοντέλου στην εκστρατεία λόγω της ειλικρινούς υποστήριξής της στις προσπάθειες παροχής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η Χαντίντ μίλησε τώρα για τη διαμάχη, αποκαλύπτοντας σε ένα μακροσκελές Instagram Story: «Δεν θα ασχολούμουν ποτέ εν γνώσει μου με οποιαδήποτε τέχνη ή έργο που συνδέεται με μια φρικτή τραγωδία οποιουδήποτε είδους. Πριν από την κυκλοφορία της εκστρατείας, δεν είχα γνώση της ιστορικής σχέσης με τα φρικτά γεγονότα του 1972. Είμαι σοκαρισμένη, είμαι αναστατωμένη και είμαι απογοητευμένη από την έλλειψη ευαισθησίας σε αυτήν την εκστρατεία. Αν είχα συνειδητοποιήσει, από τα βάθη της καρδιάς μου, δεν θα είχα συμμετάσχει ποτέ».

Πρόσθεσε επίσης ότι θα έπρεπε να είχε γίνει περισσότερη έρευνα σε όλα τα μέρη, προσθέτοντας ότι η ίδια, η ομάδα της και η ομάδα της Αdidas θα έπρεπε να έχουν κάνει τη δέουσα επιμέλεια, «[εμείς] έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερη έρευνα». Συνέχισε να γράφει, «Όπως πάντα, και πάντα θα μιλήσω για αυτό που πιστεύω ότι είναι λάθος. Ενώ οι προθέσεις όλων ήταν να φτιάξουν κάτι θετικό και να φέρουν τους ανθρώπους κοντά μέσω της τέχνης, η συλλογική έλλειψη κατανόησης από όλα τα μέρη υπονόμευσε τη διαδικασία. Δεν πιστεύω στο μίσος σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ και εμμένω σε αυτή τη δήλωση στο μέγιστο βαθμό».

Συζητά την «απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού» καθώς και την αντισημιτική επίθεση, εκφράζοντας ότι «η Παλαιστίνη δεν είναι συνώνυμη με την τρομοκρατία και αυτή η εκστρατεία ανέδειξε ακούσια ένα γεγονός που δεν αντιπροσωπεύει αυτό που είμαστε».

Ολοκληρώνει την ανάρτησή της δηλώνοντας: «Είμαι μια περήφανη Παλαιστίνια και υπάρχουν πολλά περισσότερα στον πολιτισμό μας από τα πράγματα με τα οποία αυτή εξισώθηκε την περασμένη εβδομάδα». Η Χαντίντ συνεχίζει, «Θα είμαι για πάντα δίπλα στον λαό μου στην Παλαιστίνη, ενώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω έναν κόσμο απαλλαγμένο από αντισημιτισμό. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού. Θα υποστηρίζω πάντα την ειρήνη έναντι της βίας, οποιαδήποτε μέρα. Το μίσος δεν έχει θέση εδώ και θα υποστηρίξω για πάντα όχι μόνο τους ανθρώπους μου, αλλά και κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο».

Στην τελευταία δήλωση της Αdidas, αποκάλυψαν ότι τώρα «αναθεωρούν» την καμπάνια. Αναφέρθηκε ότι η Χαντίντ κινείται νομικά κατά της Αdidas λόγω έλλειψης λογοδοσίας, αλλά δεν είναι βέβαιο εάν έχει προχωρήσει.

