Η ομάδα ασφαλείας του Κιμ απολύμανε μανιωδώς την καρέκλα του - Πριν τη σύνοδο με τον Πούτιν

Η ασφάλεια του ηγέτη της Βόρειας Κορέας απολύμανε, για αρκετά λεπτά, την καρέκλα στην οποία κάθισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, που δημοσίευσε και σχετικό βίντεο, Βορειοκορεάτης αξιωματούχος ασφαλείας ψέκασε την καρέκλα του Κιμ με άγνωστη ουσία και την επιμελούνταν για αρκετή ώρα.

Ψέκασε και σκούπισε το κάθισμα, τα χέρια και τα πόδια της, αλλά και γενικώς το σημείο όπου θα καθόταν, ενώ ένας σωματοφύλακας τού Κρεμλίνου παρακολουθούσε ελαφρώς αποσβολωμένος.

