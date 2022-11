Η Νορθ Γουέστ τρολάρει την Κιμ Καρντάσιαν: Φοράει ταινία Balenciaga και μιμείται το κλάμα

Η Νορθ Γουέστ τρολάρει τα viral outfits της Κιμ Καρντάσιαν και μερικές από τις πιο διάσημες ατάκες της μητέρας της στο Keeping Up With the Kardashians.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η 9χρονη φαίνεται να φοράει μια ξανθιά περούκα, μαύρα γυαλιά ηλίου Balenciaga και ένα μαύρο μπλουζάκι καλυμμένο με ταινία- μια αναφορά στο viral Balenciaga outfit της μητέρας της για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού από τις αρχές του έτους.

Facebook Twitter

Η Νορθ, η μεγαλύτερη κόρη των Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ κρατούσε επίσης ένα από τα κορμάκια Skims της Kardashian, ενώ χοροπηδούσε γύρω από τη ντουλάπα της μητέρας της.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης αποσπάσματα από χαρακτηριστικές σκηνές του ριάλιτι KUWTUK, ανάμεσά τους και μία ατάκα της 42χρονης Κιμ όταν το διαμαντένιο σκουλαρίκι της ενώ κολυμπούσε στην Μπόρα Μπόρα και όταν επιτέθηκε στην αδελφή της, Κλόε με την τσάντα της επειδή ήταν «αγενής».

Η 9χρονη έβαλε μέσα στο βίντεο μερικές από τις διάσημες σκηνές κλάματος της Κιμ, όπως όταν ορκίστηκε να μην ξανακοιτάξει ποτέ τα «άσχημα» πρόσωπα των αδελφών της.

Το βίντεο, που μετρά πάνω από 5,2 εκατομμύρια views, δεν φάνηκε να ενόχλησε καθόλου την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία τραγούδησε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα με τη Νορθ την επόμενη μέρα στον κοινό τους λογαριασμό στο TikTok.

Παρόλο που Κάνιε Γουέστ δεν είναι φαν της παρουσίας της κόρης του στα social media, η 9χρονη Νορθ μοιράζεται συνεχώς στο ίντερνετ αποσπάσματα από τη ζωή και την καθημερινότητά της.

Τον περασμένο μήνα, η Νορθ αποκάλυψε στους 8,8 εκατομμύρια followers της το παρασκήνιο των μεταμορφώσεών της για το Halloween, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης Μάικλ Τζάκσον με το αληθινό καπέλο που φορούσε στο βίντεο κλιπ του Smooth Criminal το 1988.

Έδειξε επίσης στους φανς το πάρτι για τα 67α γενέθλια της Kρις Τζένερ, για την οποία όλοι οι καλεσμένοι -και η Νορθ- ντύθηκαν ως διαφορετικές εκδοχές της.