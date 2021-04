Τα δάκρυα της βασιλικής οικογένειας για τον πρίγκιπα Φίλιππο σηματοδοτούν μια αλλαγή στην προσέγγιση της μοναρχίας απέναντι στην εκδήλωση συναισθημάτων, σύμφωνα με βασιλικό εμπειρογνώμονα.

Ενώ ένα δάκρυ κυλούσε στο μάγουλο του πρίγκιπα Κάρολου στην κηδεία του πατέρα του την ώρα που ακολουθούσε το φέρετρο του Δούκα του Εδιμβούργου, η βασίλισσα Ελισάβετ καθόταν συντετριμμένη με σκυμμένο κεφάλι καθώς έλεγε το τελευταίο αντίο στον επί 73 χρόνια σύζυγό της.

Ο Νάιτζελ Κόθορν, συγγραφέας του «I Know I Am Rude but I Like It: Prince Philip’s Life in His Own Words», υποστηρίζει ότι «ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν ενέκρινε τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης».

Μιλώντας στη Daily Mail, εξήγησε: «Είναι σημαντικό πως όχι μόνο ο Κάρολος αλλά και η βασίλισσα Ελισάβετ φαίνονται να παραβίασαν αυτό τον κανόνα. Τα "σφιγμένα χείλη" δεν υπάρχουν πια, και υπό την αυξημένη επιρροή του Κάρολου είναι πιθανόν να καταργηθούν καθώς δεν συμβαδίζουν με την εποχή».

Ο 72χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας περπατούσε αυστηρά από το κάστρο του Ουίνδσορ με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας πίσω από το επί παραγγελία Land Rover με το φέρετρο του πρίγκιπα Φίλιππου, πριν καταλήξει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ένα εμφανώς συγκινημένος Κάρολος ακολουθούσε μαζί με τα αδέρφια του, πρίγκιπα Έντουαρντ και Άντριου και πριγκίπισσα Άννα, τους γιους του, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Χάρι.

Μέσα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ο πρίγκιπας Κάρολος στεκόταν με δάκρυα στα μάτια πίσω από την μαύρη μάσκα που φορούσε, δίπλα στην σύζυγό του, Καμίλα, έχοντας ακριβώς απέναντι την βασίλισσα Ελισάβετ, που αναγκάστηκε να θρηνεί μόνη της καθώς αποχαιρετούσε τη «δύναμη και το στήριγμά» της.

Και σύμφωνα με τον Νάιτζελ Κάουθορν, οι ρυθμίσεις των θέσεων στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου έδωσαν μια καθαρή εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

«Απέναντι από την βασίλισσα Ελισάβετ ήταν τα μέλη της οικογένειάς της που θα έβλεπε μόλις σήκωνε το βλέμμα της- ο Κάρολος, ο Έντουαρντ, ο Ουίλιαμ και οι οικογένειές τους, καθώς επίσης η Βεατρίκη με την Ευγενία. Γνωρίζοντας ότι θα ήταν εκεί, στο πλευρό της, όπως και ο Άντριου με τον Χάρι» εξήγησε. «Από την ηλικία των 14, όταν ο Φίλιππος έγινε θεμέλιος λίθος της ζωής, ήταν επίσης ο πατριάρχης της οικογένειας, που αν και ευθύς, κρατούσε μερικές κακίες», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά φορτισμένης συναισθηματικά τελετής, η κόμισσα του Ουέσεξ σκούπιζε επίσης τα δάκρυά της και φυσούσε τη μύτη της σε ένα χαρτομάντιλο καθώς αποχαιρετούσε τον πεθερό της πρίγκιπα Φίλιππο.