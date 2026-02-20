Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος CDU

Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος CDU, το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Ο καγκελάριος έλαβε το 91% των ψήφων στο συνέδριο που πραγματοποιείται στη Στουτγάρδη.

Επί του συνόλου 1.001 συνέδρων, με καταμετρημένες 963 έγκυρες ψήφους, οι 878 ήταν υπέρ του Μερτς. Οι αποχές έφθασαν τις 14.

Σημειώνεται, ότι το 2022, στην πρώτη του εκλογή στην ηγεσία του CDU, ο Μερτς είχε λάβει το 95% των ψήφων, ενώ στις επόμενες εκλογές, του 2024 είχε λάβει το 89,8%.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε τους συνέδρους του κόμματός του για την εμπιστοσύνη τους.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση δύο ωρών, ενώ στη συνέχεια, λόγω τεχνικού προβλήματος, διεκόπη. Οι σύνεδροι ψήφισαν τελικά με χαρτί και στυλό αντί για την ψηφιακή διαδικασία που είχε οριστεί εξ΄ αρχής.