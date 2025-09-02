Η Κίνα χτίζει τη «νέα Διώρυγα του Σουέζ» για να ενώσει την Ευρώπη με την Ασία

Η ορεινή πόλη Chongqing στην Κίνα έχει γίνει ένας σημαντικός κόμβος για μια χερσαία εμπορική οδό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να γίνει η «νέα Διώρυγα του Σουέζ».

Η διαδρομή εξυπηρετείται από σιδηροδρομικές συνδέσεις και αναμένεται να γίνει ο πιο σημαντικός εφοδιαστικός κόμβος της Ασίας.

Η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε ότι η πόλη έχει αναδειχθεί γρήγορα σε στρατηγικό σημείο στο εμπορικό δίκτυο της Κίνας και ότι το μοντέλο της – αν συνεχίσει να αποδίδει – θα μπορούσε να εμπνεύσει την κυβέρνηση για παρόμοιες επενδύσεις στη δυτική Κίνα.

Κάθε μέρα, η πόλη διαχειρίζεται εκατοντάδες αποστολές, συνδέοντας χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Βιετνάμ και η Σιγκαπούρη, με την Ευρώπη, μέσω εμπορευματικών τρένων ταχείας ταχύτητας.

Σύντομος χρόνος αποστολής

Ο χρόνος παράδοσης μέσω χερσαίας οδού είναι 10 - 20 ημέρες συντομότερος από τις παραδοσιακές θαλάσσιες διαδρομές και απλοποιεί σημαντικά τα τελωνειακά θέματα.

Εκτός από τη στρατηγική της θέση, η Chongqing είναι μεγάλη βιομηχανική δύναμη, υπεύθυνη για την κατασκευή περίπου ενός τρίτου των laptops παγκοσμίως, αποτελεί σημαντική βάση παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κέντρο εξαγωγών για το ένα τέταρτο των αυτοκινήτων της Κίνας.

Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι τα κίνητρα της Κίνας για τη χρήση αυτής της πόλης δεν είναι μόνο λογιστικά, αλλά και γεωπολιτικά. Ο εμπορικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ έδειξε τον κίνδυνο της εξάρτησης από διεθνείς θαλάσσιες οδούς υπό δυτική επιρροή, όπως η Διώρυγα του Σουέζ και τα Στενά του Χορμούζ και της Μαλάκκα. Η πανδημία του κορονοϊού ενίσχυσε τους κινδύνους, αναδεικνύοντας την ευθραυστότητα των θαλάσσιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και με ορισμένες κινεζικές αποστολές να υπόκεινται σε κατάσχεση το 2023, η διέλευση μέσω Ρωσίας έγινε πιο επικίνδυνη, παρόλο που το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Για αυτό, το Πεκίνο προωθεί την ανάπτυξη μιας «Μεσαίας Διάβασης» μέσω Καζακστάν και Κασπίου για να αποφύγει τη Ρωσία και τα θαλάσσια στενά.

Ωστόσο, το Πεκίνο αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά καθυστερήσεις στα τελωνεία, υψηλό κόστος, κακή υποδομή και οικονομική βιωσιμότητα. Πολλές διαδρομές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Belt and Road, στηρίζονται σε κυβερνητικές επιδοτήσεις για να γίνουν πιο εύκολες για τους εξαγωγείς.

Με πληροφορίες από euronews.com