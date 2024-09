Η κακοκαιρία BORIS σαρώνει την Ευρώπη - Πέντε οι νεκροί στη Ρουμανία

Αρκετές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης πλήττονται από τα ισχυρά φαινόμενα της κακοκαιρίας BORIS.

Η κακοκαιρία BORIS τα τελευταία εικοσιτετράωρα σαρώνει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως τη Ρουμανία, αφήνοντας πίσω της πέντε νεκρούς. Συγκεκριμένα νωρίτερα την Κυριακή εντοπίστηκε ακόμη ένας νεκρός στην ίδια περιοχή με τα υπόλοιπα θύματα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «μετά τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή Σλομπόζια Κονάτσι εντοπίστηκε άλλος ένας νεκρός και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε πέντε».

Massive floods due to extreme rainfall in Galați in the region of Western Moldavia in eastern Romania 🇷🇴 (14.09.2024)



