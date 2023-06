Η Εσθονία ενέκρινε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών - Η πρώτη χώρα στην κεντρική Ευρώπη

Νόμος για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο στην Εσθονία και πλέον η χώρα γίνεται η πρώτη της κεντρικής Ευρώπης, που το πράττει.

Το νομοσχέδιο για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών υπερψηφίστηκε με 55 ψήφους στο 101 εδρών κοινοβούλιο, από τη συμμαχία των φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, τα οποία έχει συγκεντρώσει η Κάγια Κάλας μετά την ισχυρή νίκη της στις εκλογές του 2023. Ο νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2024.

«Το μήνυμά μου (προς την κεντρική Ευρώπη) είναι ότι πρόκειται για δύσκολη μάχη, αλλά ο γάμος και η αγάπη είναι κάτι που πρέπει να προωθεί κάποιος», δήλωσε στο Reuters μετά την ψηφοφορία η πρωθυπουργός Κάγια Κάλας. Πρόσθεσε πως «έχουμε εξελιχθεί πολύ σε αυτά τα 30 χρόνια, από τότε που απελευθερωθήκαμε από την σοβιετική κατοχή. Είμαστε ίσοι μεταξύ χωρών με τις ίδιες αξίες».

Σε ανάρτησή της στο twitter η πρωθυπουργός της χώρας έγραψε πως «Είναι επίσημο. Η Εσθονία νομιμοποίησε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Μ’ αυτήν την ιστορική απόφαση συμπορευόμαστε με τα άλλα σκανδιναβικά έθνη. Είμαι υπερήφανη για τη χώρα μου. Χτίζουμε μια κοινωνία όπου τα δικαιώματα όλων γίνονται σεβαστά και οι άνθρωποι μπορούν να αγαπούν ελεύθερα. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από το 2024».

It's official: #Estonia has legalised marriage equality. We join other Nordic nations with this historic decision.



I'm proud of my country. We're building a society where everyone’s rights are respected and people can love freely.



The decision will enter into force from 2024. pic.twitter.com/tQJdO70eEo