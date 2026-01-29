Η ΕΕ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην ένταξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων, ως απάντηση στη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών έλαβαν μια «αποφασιστική απόφαση», υπογραμμίζοντας ότι «η καταστολή δεν μπορεί να μένει αναπάντητη». Όπως σημείωσε, με την απόφαση αυτή οι Φρουροί της Επανάστασης, που αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής ισχύος στο Ιράν, εξισώνονται πλέον με οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Jean-Noël Barrot, χαρακτήρισε τα γεγονότα «τη σφοδρότερη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν» και τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν». Η στάση αυτή σηματοδοτεί και αλλαγή πορείας για τη Γαλλία, η οποία μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν επιφυλακτική απέναντι στην προοπτική χαρακτηρισμού των Φρουρών ως τρομοκρατικής οργάνωσης, φοβούμενη πλήρη διακοπή των διπλωματικών διαύλων με την Τεχεράνη. Τελικά, το Παρίσι συντάχθηκε με την πρωτοβουλία που προώθησε η Ιταλία.

Iran’s security forces are responsible for mass killings.



Today, we are imposing new sanctions on those directly responsible for the violent crackdown on protests that has killed thousands.



I also expect that Foreign Ministers will take a political decision for the EU to… pic.twitter.com/P6Rj1bM3HR — Kaja Kallas (@kajakallas) January 29, 2026

Τι συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός μιας οργάνωσης ως τρομοκρατικής από την ΕΕ

Ο χαρακτηρισμός μιας οργάνωσης ως τρομοκρατικής από την ΕΕ συνεπάγεται κυρώσεις όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών, με στόχο την αποδυνάμωση των δικτύων υποστήριξής της. Παράλληλα, η Ένωση επέβαλε νέες κυρώσεις σε έξι ιρανικές οντότητες και 15 φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους τον υπουργό Εσωτερικών Εσκάνταρ Μομενί, τον γενικό εισαγγελέα Μοχάμαντ Μοβαχεντί Αζάντ και τον δικαστή Ιμάν Αφσάρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ, τα πρόσωπα αυτά εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων και στις αυθαίρετες συλλήψεις πολιτικών ακτιβιστών και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Κάγια Κάλας εκτίμησε πάντως ότι, παρά την απόφαση, οι διπλωματικοί δίαυλοι με το Ιράν θα παραμείνουν ανοιχτοί. «Κάθε καθεστώς που σκοτώνει χιλιάδες από τους ίδιους του τους πολίτες, εργάζεται προς την ίδια του την κατάρρευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση της ΕΕ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης γύρω από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πρόσφατα ότι μια «τεράστια αρμάδα» κινείται προς την περιοχή, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος για διαπραγμάτευση σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «τελειώνει». Παράλληλα, απείλησε με πλήγματα «πολύ χειρότερα» από εκείνα που είχαν πραγματοποιηθεί πέρυσι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Το Ιράν κάνει λόγο για «συντριπτική απάντηση» σε οποιοδήποτε πλήγμα

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να απαντήσουν άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση. Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί μίλησε για «συντριπτική απάντηση», αναφέροντας ότι μονάδες του στρατού ενισχύθηκαν πρόσφατα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα δυσκολεύεται να αποτιμήσει το πραγματικό μέγεθος της καταστολής, καθώς οι ιρανικές αρχές έχουν επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς στο διαδίκτυο. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνουν αντικρουόμενα στοιχεία: αμερικανική οργάνωση κάνει λόγο για περισσότερους από 6.300 νεκρούς, κυρίως διαδηλωτές, ενώ άλλη, με έδρα τη Νορβηγία, εκτιμά ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να ξεπεράσει τις 25.000. Οι ιρανικές αρχές, από την πλευρά τους, παραδέχονται πάνω από 3.100 θανάτους, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα αφορά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή πολίτες που σκοτώθηκαν από «ταραξίες».

Παρά τους περιορισμούς στην ενημέρωση, διεθνή μέσα έχουν επαληθεύσει οπτικό υλικό που δείχνει δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση πραγματικών πυρών κατά πλήθους, ενισχύοντας τις πιέσεις προς την Τεχεράνη και διαμορφώνοντας ένα σκηνικό αυξανόμενης σύγκρουσης σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από BBC