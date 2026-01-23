Χούλιο Ιγκλέσιας: Στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση

Οι καταγγελίες εις βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική κακοποίηση πρώην υπαλλήλων του, μπήκαν στο αρχείο, καθώς η ισπανική εισαγγελία έκρινε, ότι δεν έχει δικαιοδοσία για να διεξάγει έρευνα για γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν στην Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Πρόκειται για καταγγελίες εναντίον του Χούλιο Ιγκλέσιας, που έχουν υποβληθεί από μια ΜΚΟ εκ μέρους δύο πρώην υπαλλήλων του τραγουδιστή, οι οποίες τον κατηγόρησαν για φερόμενη σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων.

Η ισπανική εισαγγελία επικαλέστηκε την «έλλειψη δικαιοδοσίας των ισπανικών δικαστηρίων» για να προχωρήσει στην υπόθεση, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την κατάθεση των καταγγελλουσών, οι φερόμενες παράνομες πράξεις του καλλιτέχνη έλαβαν χώρα το 2021 στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.

«Το Εθνικό Δικαστήριο, ακολουθώντας τα κριτήρια που έχει θέσει το Ανώτατο Δικαστήριό μας, έχει επανειλημμένα ερμηνεύσει [...] ότι η Ισπανία δεν έχει δικαιοδοσία να διερευνά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, όταν δεν υπάρχουν σχετικές συνδέσεις με τη χώρα μας», εξηγείται στην απόφαση, στην οποία προστίθεται, πως: «Ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοικοι της Ισπανίας, όταν οι φερόμενοι ως δράστες είναι επίσης αλλοδαποί ή δεν βρίσκονται στην Ισπανία (ή, εάν είναι [Ισπανοί πολίτες], δεν βρίσκονται στη χώρα μας) και όταν τα γεγονότα διερευνώνται ή μπορούν να διερευνηθούν στο κράτος όπου συνέβησαν».

Σε ένα έγγραφο επτά σελίδων, η Εισαγγελία τόνισε ότι «δεν υπάρχουν αποδείξεις» πως οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας και των Μπαχαμών «έχουν παραιτηθεί από τη δικαιοδοσία τους ή δεν είναι σε θέση να την ασκήσουν». Η Εισαγγελία εξέτασε επίσης και άλλα στοιχεία που επηρέασαν την έναρξη της έρευνας κατά του Ιγκλέσιας στην Ισπανία μέσω της καταγγελίας: όπως το γεγονός ότι «όλες οι φερόμενες ως εγκληματικές πράξεις θα είχαν διαπραχθεί εκτός του ισπανικού εδάφους» και ότι οι καταγγέλλουσες όχι μόνο δεν έχουν ισπανική υπηκοότητα, αλλά ούτε διαμένουν στην Ισπανία, ούτε διατηρούν «το κέντρο της ζωής, των συμφερόντων ή της δραστηριότητάς τους» στη χώρα, «ούτε έχουν ταξιδέψει» με τον καλλιτέχνη στην Ισπανία.

Χούλιο Ιγκλέσιας: Οι περιγραφές των γυναικών που τον καταγγέλλουν

Οι δύο γυναίκες –μία οικιακή βοηθός και μία φυσιοθεραπεύτρια, που χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα Rebeca και Laura– έχουν καταθέσει μήνυση εναντίον του Ιγκλέσιας στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Ισπανίας, την Audiencia Nacional, κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων. Οι καταγγελίες βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας από τους εισαγγελείς.

Η Rebeca ισχυρίστηκε ότι ο Ιγκλέσιας –77 ετών τότε– την καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της εργάσιμης ημέρας και την κακοποιούσε σεξουαλικά. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Η Laura δήλωσε στο elDiario.es και το Univision Noticias ότι ο Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της χωρίς τη συναίνεσή της. «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και άγγιξε το στήθος μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ένα από τα περιστατικά συνέβη στην πισίνα της βίλας του στην Punta Cana, πολυτελές θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Την Τετάρτη, το elDiario.es δημοσίευσε μαρτυρίες της Rebeca και μιας ακόμη πρώην εργαζόμενης, της Carolina, σύμφωνα με τις οποίες τους ζητήθηκε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο HIV και τα χλαμύδια. Οι γυναίκες ανέφεραν ότι στη συνέχεια τους ζητήθηκε να αποστείλουν τα αποτελέσματα σε μία από τις οικιακές βοηθούς του Ιγκλέσιας.

Το μέσο φέρεται επίσης να έχει στη διάθεσή του ιατρικά έγγραφα που δείχνουν ότι πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη βίλα του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021 υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές εξετάσεις.

Σε συνέντευξή της στο elDiario.es, η Laura ανέφερε ότι η ίδια και η Rebeca αποφάσισαν να κινηθούν νομικά ώστε να ενθαρρύνουν και άλλες γυναίκες να μιλήσουν. «Πιστεύω ότι με την ανάληψη νομικών μέτρων στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα θύματα αυτού του ατόμου –του Χούλιο Ιγκλέσιας– να μιλήσουν και να πιστέψουν στη δικαιοσύνη», δήλωσε. «Να καταλάβουν ότι αυτό δεν συνέβη μόνο σε εμάς».

Με πληροφορίες από El Pais, The Guardian

