Χάος στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ από διακοπή ρεύματος - Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η Manchester Airports Group - που διαχειρίζεται επίσης τα αεροδρόμια του Λονδίνου Stansted και του East Midlands - ανέφερε ότι το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ επηρεάστηκε από μια μεγάλη διακοπή ρεύματος στην περιοχή νωρίτερα το πρωί.

Η παροχή ρεύματος έχει αποκατασταθεί εδώ και λίγη ώρα στο διεθνές αεροδρόμιο στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, αλλά οι επιβάτες που προορίζονταν να ταξιδέψουν από τους Τερματικούς Σταθμούς 1 και 2 ειδοποιήθηκαν να «μην έρθουν στο αεροδρόμιο», καθώς όλες οι πτήσεις ακυρώθηκαν «μέχρι νεοτέρας».

Οι επιβάτες για τον Τερματικό Σταθμό 3 ενημερώθηκαν ότι θα ταξιδέψουν κανονικά, αλλά «μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις».

Power cut at Manchester Airport T2 & T3 landed at all been brought to T1 baggage thrown on any carousel no communication at all prams just left on the floor without being told @TUIUK reps didn’t have a clue what was happening. Good Luck everyone! pic.twitter.com/jgCFVJc796