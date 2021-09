Έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο Kilauea στη Χαβάη για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο.

Ο κρατήρας στην κορυφή του Kilauea γέμισε με καυτή κόκκινη λάβα και ο ουρανός χάθηκε μέσα σε μία ηφαιστειακή αιθαλομίχλη όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Η έκρηξη του νεότερου και πιο ενεργού ηφαιστείου της Χαβάης ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης.

Ενώ η λάβα δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις κατοικημένες περιοχές, οι κάτοικοι που ζουν κοντά στο Kīlauea έλαβαν επίσημη προειδοποίηση από τις αρχές για πιθανή έκθεση σε διοξείδιο του θείου και άλλα ηφαιστειακά αέρια που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στο αναπνευστικό σύστημα.

Η έκρηξη έλαβε χώρα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης, το οποίο παρέμεινε ανοιχτό για τους επισκέπτες που ήθελαν να παρατηρήσουν τη λάμψη της λάβας από ασφαλή απόσταση.



Η τελευταία έκρηξη του Kīlauea έγινε τον Δεκέμβριο του 2020, όταν μια λίμνη γεμάτη νερό, που είχε σχηματιστεί στον κρατήρα, εξατμίστηκε και γρήγορα στη θέση της δημιουργήθηκε μία λίμνη λάβας.

Δύο χρόνια πριν από αυτό, μια σειρά από σεισμικές δονήσεις και μια μεγάλη έκρηξη οδήγησαν στην καταστροφή εκατοντάδων σπιτιών και επιχειρήσεων καθώς η λάβα κατευθυνόταν προς τον ωκεανό σε διάστημα αρκετών μηνών, αλλάζοντας το τοπίο.

The initial vents of the new Kīlauea summit eruption appeared on the central crater floor yesterday at about 3:20 p.m. HST. Just after 4:40 p.m., a new vent opened on the west wall of the crater, and the initial moments were captured in this video! #KilaueaErupds #Kilauea pic.twitter.com/6OJjFM0caU