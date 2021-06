«Ήταν ένα ταξίδι σαράντα ετών. Ήρθε η ώρα να κάνουμε άλλα όνειρα πραγματικότητα», έγραψε η Sinead O' Connor σε μία σειρά από tweets το σαββατοκύριακο, ανακοινώνοντας ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Δήλωσε ότι σταματά τη μουσική της διαδρομή και αποσύρεται από περιοδείες και ηχογραφήσεις.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γνωστή για το απόλυτα επιτυχημένο και διαχρονικό "Nothing Compares 2 U" που έφτασε στο νούμερο 1 στη λίστα Hot 100 το 1990, ανακοίνωσε τα σχέδια της την Παρασκευή το απόγευμα (4 Ιουνίου) στο Twitter. Το Billboard επικοινώνησε με εκπρόσωπο της O'Connor, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι αποσύρεται από τη μουσική.

«Αυτές (οι αναρτήσεις) είναι για να ανακοινώσω ότι αποσύρομαι από την περιοδεία και από τη δουλειά μου στην δισκογραφική εταιρεία. Έχω μεγαλώσει και είμαι κουρασμένη. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να «κλείσω», αφού έδωσα πραγματικά τα πάντα. Το NVDA το 2022 θα είναι η τελευταία μου κυκλοφορία. Και δεν θα υπάρχουν πλέον περιοδείες ή πρόμο», έγραψε η O'Connor στο Twitter.

Απαντώντας σε θαυμαστή που ρώτησε για τις επερχόμενες ημερομηνίες της συναυλίας της, η O'Connor διευκρίνισε πως όλες οι συναυλίες της που μετατέθηκαν λόγω κορωνοϊού, από το 2020 στο 2021 και τώρα άλλαξαν ξανά για το 2022 θα γίνουν όπως έχουν προγραμματιστεί.

Σε άλλο tweet της που ακολούθησε δήλωσε πως δεν πρόκειται για ένα θλιβερό νέο. «Είναι εκπληκτικά όμορφο νέο. Ένας σοφός πολεμιστής ξέρει πότε πρέπει να υποχωρήσει: #MeTime» έγραψε.

Το Σάββατο, η O'Connor επέστρεψε στο Twitter για να πει ότι λυπάται για οποιονδήποτε από την ομάδα της, μπορεί να είχε εκπλαγεί από την ξαφνική ανακοίνωσή της.

«Ζητώ συγγνώμη αν προκληθεί αναστάτωση στους πράκτορες των κρατήσεων ή σε διοργανωτές κλπ λόγω του tweet μου σχετικά με την απόφασή μου να αποσυρθώ», έγραψε.

«Υποθέτω ότι το βιβλίο με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι είμαι το αφεντικό του εαυτού μου. Δεν ήθελα να περιμένω άδεια από τους άντρες, για το πότε θα μπορούσα να το ανακοινώσω. Επίσης, ήπια και μερικά ποτήρια ουίσκι» έγραψε.

Η O'Connor μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματά της, με τον τίτλο «Rememberings». Το βιβλίο, το οποίο ασχολείται με την ανατροφή της, το ταξίδι της στη μουσική και τους αγώνες της με ασθένειες, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ότι προτίθεται να μπει σε πρόγραμμα αποθεραπείας για τους εθισμούς της και τα ψυχικά της τραύματα. Εκείνη την εποχή, είπε στους θαυμαστές της, ότι σχεδίαζε να επιστρέψει με ένα νέο άλμπουμ και περιοδεία το 2022.

«Μεγάλωσα με πολλά ψυχικά τραύματα και κακοποίηση. Στη συνέχεια πήγα κατευθείαν στην μουσική βιομηχανία. Και δεν έμαθα ποτέ πώς είναι να έχεις μια φυσιολογική ζωή. Ποτέ δεν πήρα τον κατάλληλο χρόνο για να θεραπευτώ. Ούτε ήμουν έτοιμη γι' αυτό», έγραψε στο Twitter τον Νοέμβριο.

Η Sinead O'Connor, έχει κυκλοφορήσει 10 ολοκληρωμένα στούντιο άλμπουμ.

Σε τελευταία της ανάρτηση ωστόσο, ανέφερε ότι πάντα ήθελε να συμμετάσχει ως μέντορας ή στην παρουσίαση του «Voice» της Ιρλανδίας αλλά ποτέ δεν είχε ελεύθερο χρόνο για να το κάνει. Τώρα όμως έχει, όπως λέει προτρέποντας τους παραγωγού του σόου, αν την θέλουν και εκείνοι, να επικοινωνήσουν με τους μάνατζέρ της.

