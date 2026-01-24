Γυναίκες βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά για περιεχόμενο στο TikTok και παρενοχλήθηκαν στο διαδίκτυο

Η Ντιλάρα ήταν στο διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα στο Λονδίνο όπου εργάζεται, όταν ένας ψηλός άνδρας την πλησίασε και της είπε: «Ορκίζομαι ότι τα κόκκινα μαλλιά σημαίνουν ότι μόλις σου ράγισαν την καρδιά.».

Ο άνδρας συνέχισε τη συζήτηση καθώς μπήκαν και οι δύο στο ασανσέρ και ζήτησε από τη Ντιλάρα τον αριθμό τηλεφώνου της.

Αυτό που η Ντιλάρα δεν είχε καταλάβει ήταν ότι ο άντρας την κινηματογραφούσε κρυφά με τα έξυπνα γυαλιά του, τα οποία μοιάζουν με κανονικά γυαλιά αλλά έχουν μια μικροσκοπική κάμερα που μπορεί να καταγράφει βίντεο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στο TikTok, όπου έλαβε 1,3 εκατομμύρια προβολές. «Ήθελα απλώς να κλάψω», είπε η 21χρονη Ντιλάρα στο BBC.

Ο άνδρας που την κινηματογράφησε, όπως αποδείχθηκε, είχε δημοσιεύσει δεκάδες κρυφά γυρισμένα βίντεο στο TikTok, δίνοντας συμβουλές σε άνδρες για το πώς να προσεγγίζουν τις γυναίκες.

Η Ντιλάρα ανακάλυψε επίσης ότι ο αριθμός τηλεφώνου της ήταν ορατός στο βίντεο. Στη συνέχεια, δέχτηκε μια πληθώρα μηνυμάτων και κλήσεων.

Και αυτό αποτελεί μία από τις πολλές περιπτώσεις που κινηματογραφούνται κρυφά και τα βίντεό τους ανεβαίνουν στο διαδίκτυο.

Γυναίκες βιντεοσκοπούνται εν αγνοία τους

Μια άλλη γυναίκα, η Κιμ, κινηματογραφήθηκε το περασμένο καλοκαίρι σε μια παραλία στο West Sussex από έναν άλλο άνδρα που φορούσε κομψά γυαλιά ηλίου. Ξεκίνησε μια συζήτηση κάνοντας κομπλιμέντο για το μπικίνι της.

Την ρώτησε πού ζούσε και προσπάθησε να συνδεθεί μαζί της στο Instagram. Η Κιμ, 56 ετών, δεν γνώριζε ότι την κινηματογραφούσαν και, καθώς συζητούσαν, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον εργοδότη και την οικογένειά της.

Αργότερα, ο άνδρας δημοσίευσε δύο βίντεο στο διαδίκτυο, με το πρόσχημα των συμβουλών για τις σχέσεις, τα οποία συγκέντρωσαν γρήγορα 6,9 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και πάνω από 100.000 likes στο Instagram.

Το BBC έχει δει εκατοντάδες παρόμοια βίντεο μικρού μήκους στο TikTok και το Instagram, τα οποία έχουν αναρτηθεί από δεκάδες διαφορετικούς άνδρες influencers. Οι influencers ισχυρίζονται ότι προσφέρουν συμβουλές για το πώς να προσεγγίσεις γυναίκες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα βίντεο φαίνεται να έχουν γυριστεί κρυφά - χρησιμοποιώντας τα έξυπνα γυαλιά Meta.

Πολλοί από τους influencers, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα που ανέβασε το βίντεο της Κιμ, κερδίζουν εισόδημα από τις συμβουλές που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Η Ντιλάρα και η Κιμ είναι δύο από τις επτά γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία που δήλωσαν στο BBC ότι κινηματογραφήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Όλες είπαν ότι ένιωσαν εκμεταλλευόμενες και αναστατωμένες όταν έμαθαν ότι τα βίντεο είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί του παρόντος, δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση ατόμων σε δημόσιους χώρους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον δικηγόρο Τζέιμι Χάργορθ, ειδικό σε θέματα ιδιωτικότητας, αλλά «το να βρίσκεσαι σε δημόσιο χώρο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι «νόμιμο» να σε βιντεοσκοπήσουν και στη συνέχεια να αναρτήσουν το βίντεο στο διαδίκτυο».

Αφού ανέφερε αρχικά το βίντεο στο TikTok, η Ντιλάρα ενημερώθηκε από την εταιρεία τεχνολογίας ότι μετά από έλεγχο δεν διαπιστώθηκε καμία παραβίαση. Ωστόσο, μετά από επικοινωνία με το BBC, το TikTok αφαίρεσε αργότερα το βίντεο και, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι θα αφαιρεί βίντεο που παραβιάζουν τις οδηγίες της κοινότητας σχετικά με «εκφοβισμό και παρενόχληση».

Η Κιμ ζήτησε από τον άνδρα που δημιούργησε το βίντεο να αφαιρέσει από αυτό πληροφορίες σχετικά με την εργασία και την προσωπική της ζωή, αλλά αυτός δεν το έκανε.

Φιλανθρωπικές οργανώσεις και ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα βίντεο ενδέχεται να μην εμπίπτουν σε καμία συγκεκριμένη κατηγορία περιεχομένου που ορίζεται ως παράνομη από τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Online Safety Act).

Η Ντιλάρα είδε το βίντεο την επόμενη μέρα, όταν της το έστειλε ένας φίλος: «Η καρδιά σου σπάει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα».

Τόσο η Κιμ όσο και η Ντιλάρα λένε ότι το να γυρίζονται τα βίντεο με αυτόν τον τρόπο τους έκανε να νιώσουν «παραβίαση» και πιστεύουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.

Η Κιμ πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν νόμοι για την προστασία των ανθρώπων από το να γυρίζονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βιντεοσκοπεί άλλους ανθρώπους και να τους εκμεταλλεύεται και να τους σεξουαλικοποιεί, να βγάζει χρήματα από αυτούς χωρίς την άδειά τους», λέει.

Δημοφιλή τα γυαλιά που βιντεοσκοπούν

Τέτοια γυαλιά γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2025, πωλήθηκαν δύο εκατομμύρια ζευγάρια, σύμφωνα με τον κατασκευαστή γυαλιών EssilorLuxottica.

Η Meta δήλωσε στο BBC ότι τα γυαλιά της διαθέτουν ένα φως LED που ενεργοποιείται κάθε φορά που κάποιος βιντεοσκοπεί ή φωτογραφίζει περιεχόμενο.

Ο τεχνολογικός γίγαντας ισχυρίζεται ότι αυτό καθιστά σαφές στους άλλους πότε η συσκευή καταγράφει και διαθέτει τεχνολογία ανίχνευσης παραβίασης για να αποτρέπει τους χρήστες από το να καλύπτουν το φως.

Ωστόσο, το BBC έχει δει αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνουν πώς το φως μπορεί να καλυφθεί ή να απενεργοποιηθεί εντελώς.

Ούτε η Κιμ, ούτε η Ντιλάρα, ούτε καμία από τις γυναίκες που μίλησαν στο BBC αναφέρουν ότι είδαν κάποιο φως που να υποδηλώνει ότι τα γυαλιά που χρησιμοποιήθηκαν για να τις κινηματογραφήσουν έκαναν εγγραφή.

«Εάν τα βίντεο γυρίστηκαν με γυαλιά Meta AI, τα οποία συνήθως εμφανίζουν ένα λευκό φως κατά την εγγραφή», λέει ο δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα ιδιωτικότητας Τζέιμι Χάργορθ, «αυτό δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με το αν αυτή η λειτουργία προστασίας της ιδιωτικότητας είναι επαρκής και αν χρειάζονται ισχυρότερες διασφαλίσεις για μια τέτοια τεχνολογία».

Η υπουργός Προστασίας και Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Τζες Φίλιπς, δήλωσε σε δήλωσή της στο BBC: «Η κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών και κοριτσιών είναι άθλια πράξη και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επωφεληθεί από αυτήν».

Παραβίαση της ιδιωτικότητας των θυμάτων

Επειδή ο αριθμός τηλεφώνου της ήταν ορατός στο βίντεο, η Ντιλάρα λέει ότι βομβαρδίστηκε για εβδομάδες με «συνεχή» τηλεφωνήματα και μηνύματα, μερικές φορές και στη μέση της νύχτας.

Σε μια περίπτωση, λέει ότι σήκωσε το τηλέφωνο και ένας άνδρας της είπε: «Ξέρεις πόσο ηλίθια είσαι; Το μετανιώνεις; Ξέρεις πόσο εύκολη σε έκανε να φαίνεσαι;».

Άνδρες έχουν εμφανιστεί στον χώρο εργασίας της χρησιμοποιώντας την πρώτη φράση από το βίντεο που έγινε viral ή ζητώντας τα στοιχεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει.

Η Κιμ λέει ότι έμαθε για τα βίντεό της μόνο όταν ο γιος της την πήρε τηλέφωνο στις 05:00. Είχε λάβει μηνύματα από φίλους που έλεγαν «η μαμά σου έγινε viral».

Αφού γυρίστηκε στην παραλία West Wittering το περασμένο καλοκαίρι, η Kim λέει ότι έλαβε χιλιάδες μηνύματα από άνδρες. Μερικά από τα μηνύματα ήταν σεξουαλικού περιεχομένου: «Άνθρωποι που έλεγαν 'πες την τιμή σου για να δούμε το γυμνό σου σώμα' ή 'έχεις OnlyFans;'».

Έξι μήνες αργότερα, λέει ότι εξακολουθεί να κατακλύζεται από μηνύματα.

Η Κιμ τόνισε ότι «ένιωσε απόλυτη έλλειψη σεβασμού», όταν εκείνος αρνήθηκε να αφαιρέσει το τμήμα του βίντεο όπου μιλούσε για τη δουλειά της.

«Ήμουν απλώς ένα εμπόρευμα, ένα κομμάτι κρέας».

Ορισμένοι influencers που δημιουργούν αυτά τα βίντεο κερδίζουν επίσης έσοδα από πελάτες που πληρώνουν για καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των γυναικών.

Εάν το περιεχόμενό τους είναι αρκετά δημοφιλές, οι influencers θα έχουν επίσης δικαίωμα σε πληρωμές από το Πρόγραμμα Ανταμοιβής Δημιουργών του TikTok.

Με πληροφορίες από BBC