Γκάνα: Ψηλώνει συνέχεια και ίσως μια μέρα γίνει ο ψηλότερος άνθρωπος στη Γη

Το προσωπικό ενός τοπικού νοσοκομείου στη βόρεια Γκάνα εξέτασε έναν από τους ψηλότερους άνδρες στη Γη, αφού ο 29χρονος Sulemana Abdul Samed μετρήθηκε στα 2,89 μέτρα.

Ωστόσο στην αγροτική κλινική δεν μπορούσαν να είναι βέβαιοι για το ύψος του επειδή δεν διέθεταν τα πιο αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης.

Διαγνωσμένος με γιγαντισμό πριν από μερικά χρόνια, ο νεαρός άνδρας βρισκόταν στο νοσοκομείο για ένα μηνιαίο ραντεβού όταν του ζητήθηκε να σταθεί όρθιος και να μετρηθεί σε μια ράβδο μέτρησης.

Μια εντυπωσιασμένη νοσοκόμα του είπε πως είναι ψηλότερος από το συγκεκριμένο μέσο μέτρησης.

Γνωστός σε όλους καλύτερα με το παρατσούκλι του Awuche, που σημαίνει «πάμε» στην γλώσσα Χάουσα της Αφρικής, ο άνδρας δήλωσε σαστισμένος. Δεν εξεπλάγη όταν άκουσε ότι ήταν ψηλότερος, δεδομένου ότι δεν σταμάτησε ποτέ να ψηλώνει, αλλά για το ότι προκάλεσε αναστάτωση στο προσωπικό, το οποίο δεν ήταν προετοιμασμένο για ένα τέτοιο σενάριο.

Η νοσοκόμα υπηρεσίας φώναξε τη συνάδελφό της, η οποία με τη σειρά της φώναξε μια άλλη για βοήθεια. Σε λίγο συγκεντρώθηκε μια ομάδα νοσηλευτών και βοηθών για να λύσουν τον γρίφο του προσδιορισμού του ύψους του. Ένας πρότεινε να βρουν ένα κοντάρι και να το χρησιμοποιήσουν ως προέκταση πάνω από το μέσο μέτρησης για να προσδιορίσουν το ύψος του και έτσι κατέληξαν στην εκτίμησή τους.

Ο δημοσιογράφος του BBC, που υπογράφει το άρθρο για τον γίγαντα από την αφρικανική χώρα, αναφέρεται στο ταξίδι του στην βόρεια Γκάνα προ μηνών όταν και συνάντησε για πρώτη φορά τον Awuche. Αλλά δεν είχε κάποιο μέσο να τον μετρήσει, έφυγε και επέστρεψε πριν από μια εβδομάδα φεκ νέου στο χωριό Gambaga με μεζούρα 16 ποδιών. Το σχέδιο ήταν να τον βάλει να ακουμπήσει σε έναν τοίχο και στη συνέχεια να προσδιορίσει το ύψος του χρησιμοποιώντας τη μεζούρα.

Αποδείχτηκε ότι ήταν ψηλότερος από τα περισσότερα σπίτια στη γειτονιά του, αλλά μετά από μια καλή αναζήτηση βρέθηκε ένα κατάλληλο κτίριο με αρκετά ψηλό τοίχο. Έβγαλε τα παπούτσια του, τα οποία ήταν ειδικά φτιαγμένα από λάστιχα αυτοκινήτων ειδικά γι' αυτόν από έναν ντόπιο τεχνίτη, καθώς δεν μπορούσε να βρει παπούτσια που να του ταιριάζουν.

Ένας από τους γείτονές του ανέβηκε σε ένα ξύλινο σκαμνί για να φτάσει στο ύψος του Awuche, ώστε να μπορέσει να σημαδέψει τον τοίχο με ένα κομμάτι κάρβουνο. Στη συνέχεια μετρήθηκε η απόσταση με τη μεζούρα σταθερά από τη σημειωμένη γραμμή μέχρι το έδαφος, ενώ ο Awuche κοιτούσε με προσμονή.

«Awuche, η μεζούρα δείχνει 7ft 4in (2.25μ)», του είπε ο δημοσιογράφος. Χαμογελώντας εκείνος απάντησε: «Ουάου, και τι σημαίνει αυτό;»

«Λοιπόν, ο ψηλότερος εν ζωή άνθρωπος έχει ύψος 8ft 2.8in (2,50μ), είναι μόλις ένα πόδι ψηλότερος από εσένα» διευκρίνισε ο δημοσιογράφος. Αναφερόταν στον 40χρονο Sultan Kösen, ο οποίος ζει στην Τουρκία και κατέχει το τρέχον παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. «Ακόμα ψηλώνω. Ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα να φτάσω κι εγώ σε αυτό το ύψος», παρατηρούσε ο Awuche καθόλου ενοχλημένος από την ασυμφωνία με το νούμερο που του έδωσε το νοσοκομείο. «Κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες ψηλώνω. Αν δεν με έχετε δει για τρεις ή τέσσερις μήνες και με δείτε, θα καταλάβετε ότι έχω ψηλώσει», εξηγεί.

Σύνδρομο Marfan



Αυτή η αύξηση του ύψους άρχισε να γίνεται αντιληπτή όταν ήταν 22 ετών και ζούσε στην πρωτεύουσα Άκρα. Ο Awuche είχε μετακομίσει εκεί για να δοκιμάσει την τύχη του στην πόλη, όπου ζούσε ένας από τους αδελφούς του, αφού είχε τελειώσει το γυμνάσιο.

Εργαζόταν σε ένα κρεοπωλείο, εξοικονομώντας χρήματα για να παρακολουθήσει μαθήματα σε μια σχολή οδήγησης.

Αλλά ξύπνησε ένα πρωί σε σύγχυση και ομολόγησε πως συνειδητοποίησε ότι η γλώσσα του είχε μεγαλώσει στο στόμα μου σε βαθμό που δεν μπορούσε να αναπνεύσει σωστά. Επισκέφθηκε ένα τοπικό φαρμακείο για να πάρει κάποιο φάρμακο, ωστόσο μέρες αργότερα συνειδητοποίησε ότι και τα υπόλοιπα μέρη του σώματός του είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν.

Όταν η οικογένεια και οι φίλοι του από το χωριό του επισκέπτονταν την πόλη, όλοι παρατηρούσαν την αλματώδη ανάπτυξή του και σε αυτό το σημείο συνειδητοποίησε ότι σταδιακά μετατρεπόταν σε γίγαντα.

Άρχισε να ξεπερνάει τους πάντες και ζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς η εξέλιξη έφερε και άλλες επιπλοκές.

Έμεινε με μια αφύσικα κυρτή σπονδυλική στήλη, ένα από τα εμφανή συμπτώματα της πάθησής του, του συνδρόμου Marfan, μιας γενετικής διαταραχής που επηρεάζει τους συνδετικούς ιστούς του σώματος. Έχει ως αποτέλεσμα αφύσικα μακριά άκρα. Οι πιο σοβαρές επιπλοκές αφορούν καρδιακά προβλήματα.

Οι γιατροί λένε ότι χρειάζεται μια χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλό του για να σταματήσει η ανάπτυξη.

Αλλά η δημόσια ασφάλιση υγείας της Γκάνας δεν μπορεί να το καλύψει αυτό, παρέχοντας μόνο τη βασική θεραπεία. Για κάθε επίσκεψη στο νοσοκομείο πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 50 δολάρια. Τα προβλήματα υγείας του τον ανάγκασαν τελικά να επιστρέψει στο χωριό του πριν από έξι χρόνια και να εγκαταλείψει τα όνειρά του να γίνει οδηγός.

«Σχεδίαζα να πάω σε σχολή οδηγών, αλλά ακόμη και όταν μετατοπίζω το κάθισμα προς τα πίσω, δεν μπορώ να κρατήσω το τιμόνι... Δεν μπορώ να τεντώσω το πόδι μου γιατί το γόνατό μου θα χτυπήσει το τιμόνι», δηλώνει ο ίδιος.

Τώρα ζει με τον αδελφό του και για τα προς το ζην δημιούργησε μια μικρή επιχείρηση που πουλάει κάρτες για κινητά τηλέφωνα.

Το ύψος του έχει επίσης περιορίσει την κοινωνική του ζωή. Δηλώνει πως έπαιζε ποδόσφαιρο όπως κάθε άλλος νέος, αλλά τώρα δεν μπορεί να περπατήσει ούτε μικρές αποστάσεις. Όμως ο Awuche δεν αφήνει τα προβλήματά του να τον καταβάλλουν.

