ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γιούλια Ναβάλναγια: «Νέα τεστ αποδεικνύουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή»

Κατηγορεί τον Πούτιν για τη δολοφονία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γιούλια Ναβάλναγια: «Νέα τεστ αποδεικνύουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή» Facebook Twitter
Αλεξέι Ναβάλνι
0

Η χήρα του Ρώσου αντικαθεστωτικού ηγέτη, Αλεξέι Ναβάλνι, επανέρχεται με νέες καταγγελίες, δηλώνοντας ότι δύο ανεξάρτητες εργαστηριακές αναλύσεις σε βιολογικά δείγματα του συζύγου της καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δηλητηριάστηκε, λίγο πριν τον θάνατό του σε ρωσική ποινική αποικία.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο YouTube, η Γιούλια Ναβάλναγια μίλησε με λεπτομέρειες για τις τελευταίες μέρες του συζύγου της στη φυλακή, αναφέροντας ότι οι σωφρονιστικές αρχές αγνόησαν τις πρώτες ενδείξεις πως η υγεία του επιδεινωνόταν. Παράλληλα, παρουσίασε φωτογραφίες από το κελί όπου κατέρρευσε.

«Από τον Φεβρουάριο του 2024 είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε και να μεταφέρουμε με ασφάλεια δείγματα του Αλεξέι στο εξωτερικό. Δύο διαφορετικά εργαστήρια σε ισάριθμες χώρες επιβεβαίωσαν ότι δηλητηριάστηκε», υποστήριξε. Η ίδια απαίτησε από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν άμεσα τα αποτελέσματά τους, προσθέτοντας: «Δηλώνω ξεκάθαρα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του συζύγου μου».

Στην ίδια δήλωση κατηγόρησε τη Δύση ότι εξακολουθεί να «κατευνάζει» τον Ρώσο πρόεδρο για λόγους γεωπολιτικών ισορροπιών: «Σταματήστε να τον δικαιολογείτε για υποτιθέμενους ανώτερους λόγους. Δεν μπορείτε να τον κατευνάσετε. Όσο σωπαίνετε, τόσο συνεχίζει».

Ο Ναβάλνι, η αντίσταση και η φυλακή

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ηγετική φυσιογνωμία της ρωσικής αντιπολίτευσης, είχε γίνει γνωστός για τις αποκαλύψεις διαφθοράς κατά του Κρεμλίνου και την ανοιχτή του αντιπαράθεση με τον Πούτιν. Το 2020 είχε ήδη επιζήσει από μια σοβαρή δηλητηρίαση με νευροτοξικό παράγοντα, γεγονός που είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία στη Μόσχα, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη με την κατηγορία της «εξαπάτησης» και της «εξύβρισης του δικαστηρίου», κατηγορίες που οι υποστηρικτές του θεωρούσαν προσχηματικές. Ο θάνατός του σε σωφρονιστική αποικία είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οι καταγγελίες της Γιούλια Ναβάλναγια έρχονται λίγους μήνες πριν από σημαντικές συζητήσεις στην ΕΕ και στον ΟΗΕ για νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Η ίδια έχει αναλάβει ενεργό πολιτικό ρόλο μετά τον θάνατο του συζύγου της, συμμετέχοντας σε διεθνή φόρα και προβάλλοντας την ανάγκη η αντιπολίτευση στη Ρωσία να συνεχίσει τον αγώνα της.

Δυτικοί διπλωμάτες τονίζουν ότι οι νέες αποκαλύψεις αυξάνουν τις πιέσεις σε κυβερνήσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ να εντείνουν τα μέτρα απομόνωσης της Ρωσίας. «Αν επιβεβαιωθεί επισήμως η δηλητηρίαση, πρόκειται για κρατικό έγκλημα», σχολίασε Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες.

Η Γιούλια Ναβάλναγια εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει ζωντανή τη φωνή του συζύγου της. «Θα συνεχίσω αυτό που ξεκίνησε ο Αλεξέι. Η αλήθεια δεν μπορεί να θαφτεί πίσω από τα τείχη μιας φυλακής», δήλωσε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να υψώσει τη φωνή της απέναντι στον αυταρχισμό.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τσάρλι Κερκ: Η Τζέιμι Λι Κέρτις ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη δολοφονία του -

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η Τζέιμι Λι Κέρτις ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τη δολοφονία του - «Διαφωνούσα μαζί του»

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν πατέρας, σύζυγος και άνθρωπος με πίστη, και ελπίζω πως, ό,τι κι αν σημαίνει η σύνδεση με τον Θεό, να την ένιωσε εκείνη τη στιγμή.»
LIFO NEWSROOM
Η βία εις βάρος των διεμφυλικών έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019

Διεθνή / Η βία εις βάρος των διεμφυλικών ατόμων έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019

Eυρήματα από νέα έρευνα της FRA αποκαλύπτουν ραγδαία αύξηση της βίας κατά διεμφυλικών στην ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια, με βασική αιτία την παραπληροφόρηση και την πολιτική ρητορική μίσους
LIFO NEWSROOM
Η αμερικανική δεξιά εργαλειοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επιτεθεί στην τρανς κοινότητα

Διεθνή / Η αμερικανική δεξιά εργαλειοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επιτεθεί στην τρανς κοινότητα

Από τις πρώτες ώρες μετά το χτύπημα, κύκλοι της αμερικανικής δεξιάς και μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα προσπάθησαν να συνδέσουν το έγκλημα με την τρανς κοινότητα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Στη Γερουσία ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ: Σφοδρή κριτική για την υπόθεση Κερκ και τον φάκελο Επσταϊν

Διεθνή / Στη Γερουσία ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ: Σφοδρή κριτική για την υπόθεση Κερκ και τον φάκελο Επσταϊν

Η ακρόαση σημαδεύτηκε από έντονες επικρίσεις για τον χειρισμό της έρευνας για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ όσο και στην απόφαση να μη δοθούν στη δημοσιότητα νέα στοιχεία από τον φάκελο του Τζέφρι Επσταϊν
LIFO NEWSROOM
 
 