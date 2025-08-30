ΔΙΕΘΝΗ
Γιατί οι ΗΠΑ ακύρωσαν τώρα τη βίζα του Αμπάς: «Η Παλαιστίνη έχει το δικαίωμα να ακουστεί»

Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ο Αμπάς και άλλοι περίπου 80 Παλαιστίνιοι επηρεάζονται από αυτή την απόφαση

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες ότι δεν θα επιτρέψουν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου σύμμαχοι της Ουάσιγκτον ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ο Αμπάς και άλλοι περίπου 80 Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση άρνησης και ανάκλησης θεωρήσεων εισόδου από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Δυτική Όχθη.

Βάσει μια «συμφωνίας για την έδρα» των Ηνωμένων Εθνών του 1947, οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες σε γενικές γραμμές να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Εντούτοις, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για λόγους ασφαλείας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

Η πρώτη αντίδραση του Αμπάς

Ο Αμπάς σχεδίαζε να παραστεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο Μανχάταν. Σκόπευε επίσης, να παραστεί σε μια σύνοδο εκεί, όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος.

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε εμβρόντητο από την απόφαση για τη βίζα και επισήμανε πως αυτή παραβιάζει «τη συμφωνία για την έδρα» των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ, ένας εκπρόσωπος Τύπου του Αμπάς, ζήτησε σήμερα από την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει την απόφασή της.

«Καλούμε την αμερικανική διοίκηση να ανακαλέσει αυτήν την απόφαση, που αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο, ιδίως τη Συμφωνία για την Έδρα μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει την παρεμπόδιση οποιασδήποτε αντιπροσωπείας από την πρόσβαση», τόνισε σε δηλώσεις του στο Reuters.

Διεθνείς αντιδράσεις κατά της απόφασης των ΗΠΑ για τον Αμπάς

Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών, κατά την άφιξή τους σε μια σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη σήμερα, επέκριναν την αμερικανική απόφαση.

Μια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «δεν μπορεί να υπαχθεί σε οποιονδήποτε περιορισμό στην πρόσβαση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός ΥΠΕΞ Σάιμον Χάρις ανέφερε πως η ΕΕ θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση «με τον σθεναρότερο τρόπο».

Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε γνωστό σε μια ανακοίνωση πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμπάς προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της Μαδρίτης, ενώ αποκάλεσε την απόφαση για τις θεωρήσεις εισόδου «άδικη».

«Η Παλαιστίνη έχει το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή της στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλα τα διεθνή φόρουμ», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίκ είπε πως τα ΗΕ θα συζητήσουν το θέμα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την άρνησή τους να χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, που σχεδίαζαν να παραστούν τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Ζητάμε όλοι αυτή η απόφαση να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία έκανε δηλώσεις στην Κοπεγχάγη έπειτα από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των 27.

 
