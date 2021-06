O Γιάννης Αντετοκούνμπο απέφυγε τα χειρότερα μετά τον τραυματισμό του στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ ανάμεσα σε Μιλγουόκι Μπακς και Ατλάντα Χοκς.

Με την επιστροφή της ομάδας στη βάση της, ο MVP του ΝΒΑ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo's left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.