Γερμανία: Σύνελήφθη ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στη Γκίσεν – Τρεις τραυματίες

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που φέρεται να άνοιξε πυρ το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος, κοντά στην κεντρική αγορά της πόλης Γκίσεν, στη Γερμανία, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Mittelhessen.de, δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν αμέσως την πρόσβαση προς την αγορά και εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες, σε επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως μεταδίδει η Bild, ο ύποπτος είναι γνωστός στις αρχές, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν νεκροί», ενώ επιβεβαίωσε πως τρία άτομα έχουν τραυματιστεί, χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι ή περίστροφο. Μετά τους πυροβολισμούς, στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες ασφαλείας, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της πόλης μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

