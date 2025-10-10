ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Γερμανία δεν μπορεί να καταρρίψει ρωσικά drone λόγω των Ναζί

Οι γερμανικοί νόμοι περιορίζουν τη δράση του στρατού ενάντια σε drones, με αφορμή τις εισβολές από τη Ρωσία, λόγω των ιστορικών περιορισμών που προέκυψαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Γερμανία δεν μπορεί να καταρρίψει ρωσικά drone λόγω των Ναζί Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δυσκολία που συνδυάζει σύγχρονες απειλές και ιστορικά διδάγματα. Παρά την κλιμάκωση των εισβολών drone από τη Ρωσία, ο γερμανικός στρατός (Bundeswehr) δεν μπορεί να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εθνικό εναέριο χώρο, λόγω των συνταγματικών περιορισμών που θεσπίστηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να αποτραπεί η κατάχρηση στρατιωτικής δύναμης.

Η γερμανική κυβέρνηση καλείται να βρει λύσεις σε μια νέα πραγματικότητα, όπου οι διακρίσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεν έχουν πλέον σημασία. Ο Τόμας Ρεβέκαμπ, πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας του Bundestag, υποστηρίζει ότι οι νόμοι πρέπει να τροποποιηθούν ώστε ο στρατός να έχει την εξουσία να δράσει εντός της χώρας σε περίπτωση απειλών όπως τα drones.

Σήμερα, ο Bundeswehr μπορεί να παρέχει μόνο «διοικητική υποστήριξη» στην άμυνα κατά των drones, όπως η αναγνώρισή τους ή η μεταβίβαση πληροφοριών στις αρχές. Πρόσφατα, η στρατιωτική συνδρομή περιορίστηκε στην παρακολούθηση drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Γερμανία: Προκλήσεις και προτεινόμενες λύσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικής μονάδας άμυνας drones στην ομοσπονδιακή αστυνομία και ενός εθνικού κέντρου άμυνας drones που θα συντονίζει αστυνομία, υπηρεσίες πληροφοριών και στρατό. Παράλληλα, σκοπεύει να προωθήσει νόμο που θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones σε περίπτωση άμεσου κινδύνου για ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, η συνταγματικότητα μιας τέτοιας ρύθμισης παραμένει αμφισβητήσιμη και ενδέχεται να οδηγήσει σε έλεγχο από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Η αδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Μερτς και η άνοδος των πολιτικών ακρών καθιστούν δύσκολη την τροποποίηση του συντάγματος, αφήνοντας τη Γερμανία με περιορισμένα μέσα αντιμετώπισης των drone.

Η ιστορική εμπειρία της χώρας, όπου ο στρατός είχε χρησιμοποιηθεί κατά αριστερών πολιτικών δυνάμεων στην Αυτοκρατορική Γερμανία και τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, εξηγεί γιατί οι σημερινοί νόμοι είναι τόσο αυστηροί. Ο συνδυασμός ιστορικού φόβου και σύγχρονων απειλών δημιουργεί ένα περίπλοκο πολιτικό και στρατιωτικό τοπίο.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η τροποποίηση του συντάγματος ώστε ο στρατός να μπορεί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια. «Ο κόσμος έχει αλλάξει και η διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεν υφίσταται πλέον», δηλώνει ο Ρεβέκαμπ.

Η Γερμανία βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση: είτε να παραμείνει δεσμευμένη στους ιστορικούς περιορισμούς της είτε να προσαρμοστεί στις νέες απειλές της εποχής, προκειμένου να προστατεύσει αποτελεσματικά την εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η βρετανική δεξιά επιστρέφει στην εποχή Θάτσερ – Το νέο σχέδιο κατά του Μπλερισμού

Διεθνή / Η βρετανική δεξιά επιστρέφει στην εποχή Θάτσερ – Το νέο σχέδιο κατά του Μπλερισμού

50 χρόνια μετά την άνοδο της Θάτσερ, η βρετανική δεξιά βλέπει τον Μπλερισμό ως λάθος πορεία. Τόρις και Reform UK προγραμματίζουν αλλαγές στη νομοθεσία, πρόνοια και κοινωνική ατζέντα
LIFO NEWSROOM
Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Διεθνή / Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Ινδία, ενισχύοντας τις διπλωματικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ Δελχί και Καμπούλ, ενώ παρακολουθεί στενά το Πακιστάν
LIFO NEWSROOM
Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Διεθνή / Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας πλήττουν το 60% της παραγωγής, προκαλώντας φόβους για ελλείψεις το χειμώνα
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ», δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ» δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

«Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για να πετύχουμε την Ελευθερία και τη δημοκρατία», έγραψε η Βενεζουελανή πολιτικός
LIFO NEWSROOM
Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Διεθνή / Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Καθώς η Γαλλία παραμένει σε πολιτική κρίση, η Μαρί Λεπέν και η «Εθνική Συσπείρωση» εκμεταλλεύονται το χάος για να ενισχύσουν την επιρροή τους και να προετοιμαστούν για πιθανές πρόωρες εκλογές
LIFO NEWSROOM
«Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Διεθνή / «Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Αφού η Επιτροπή Νόμπελ αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν αναγνώρισαν «έναν ανθρωπιστή που κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του»
LIFO NEWSROOM
 
 