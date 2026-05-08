Γερμανία: Ελεύθεροι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα - Διέφυγαν οι δράστες

Οι όμηροι «ήταν κλειδωμένοι σε θησαυροφυλάκιο» - Τι αναφέρει η αστυνομία για το συμβάν

Ελεύθεροι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία / Φωτ.: Unsplash
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στο Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο της δυτικής Γερμανίας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, «η κατάσταση ομηρίας σε τράπεζα της πόλης Ζίντσιγκ έληξε χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί», σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η Deutsche Welle.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έχουν διαφύγει. «Οι ύποπτοι δεν βρίσκονταν πλέον στον τόπο του συμβάντος όταν οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι «δύο όμηροι που ήταν κλειδωμένοι σε θησαυροφυλάκιο απελευθερώθηκαν σώοι και αβλαβείς». Μεταξύ των ομήρων ήταν και ο οδηγός οχήματος μεταφοράς μετρητών.

Γερμανία: Τι συνέβη στην τράπεζα στο Ζίντσιγκ

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα, ένας άνδρας πλησίασε τον υπάλληλο έξω από την τράπεζα, τον απείλησε και τον ανάγκασε να μπει στο εσωτερικό του κτιρίου. Στη συνέχεια, φαίνεται πως οδηγήθηκαν στον χώρο του θησαυροφυλακίου.

Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα ολόκληρο το κέντρο της πόλης, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι χειριζόταν με ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες που έδινε στη δημοσιότητα, καθώς υπήρχε η πιθανότητα οι δράστες να παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες των αρχών.

Με πληροφορίες από  Deutsche Welle

Διεθνή / Ουγγαρία: Ο κουνιάδος του Πέτερ Μαγιάρ απέσυρε την υποψηφιότητά του για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ώστε να μη σκιαστεί η πολιτική μετάβαση στη χώρα, μετά τις αντιδράσεις για τους οικογενειακούς δεσμούς με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας
Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έρευνα για επισκέψεις του Άντριου στο μυστικό ράντσο του

Οι αρχές ερευνούν σε βάθος τις επισκέψεις υψηλών προσώπων στο απομονωμένο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν, με πρώην εργαζόμενους να καταθέτουν στοιχεία για τη δραστηριότητα στο κτήμα
Διεθνή / Χανταϊός: Πόσο έτοιμη είναι η Αμερική να αντιμετωπίσει τον ιό εν μέσω περικοπών του Τραμπ;

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών και διαθέτει πολύ λιγότερο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολόγων, για την αντιμετώπιση των επιδημιών
Διεθνή / Σουηδία: Σχεδιάζει ηλεκτρονική παρακολούθηση παιδιών που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από συμμορίες

Τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια θα μοιάζουν περισσότερο με «ρολόι ή βραχιόλι», ώστε να μην είναι τόσο εμφανή όσο τα βραχιολάκια αστραγάλου που χρησιμοποιούνται σε καταδικασμένους
Διεθνή / WSJ: Τα κράτη του Κόλπου αίρουν τους περιορισμούς για την επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επανέναρξη της αμερικανικής επιχείρησης καθοδήγησης και επίβλεψης πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ
Διεθνή / Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η μετανάστευση έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε «εκκολαπτήριο» τρομοκρατίας

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει τη σκόπιμη παρακμή της», σημειώνεται σε σχετικό κείμενο
Διεθνή / Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα η Μπόνι Τάιλερ μετά από επέμβαση στο έντερο

Την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, με την αρχική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι η ίδια αναρρώνει
