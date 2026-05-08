Γερμανία: Ελεύθεροι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα - Διέφυγαν οι δράστες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στο Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο της δυτικής Γερμανίας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, «η κατάσταση ομηρίας σε τράπεζα της πόλης Ζίντσιγκ έληξε χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί», σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η Deutsche Welle.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έχουν διαφύγει. «Οι ύποπτοι δεν βρίσκονταν πλέον στον τόπο του συμβάντος όταν οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι «δύο όμηροι που ήταν κλειδωμένοι σε θησαυροφυλάκιο απελευθερώθηκαν σώοι και αβλαβείς». Μεταξύ των ομήρων ήταν και ο οδηγός οχήματος μεταφοράς μετρητών.

Γερμανία: Τι συνέβη στην τράπεζα στο Ζίντσιγκ

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα, ένας άνδρας πλησίασε τον υπάλληλο έξω από την τράπεζα, τον απείλησε και τον ανάγκασε να μπει στο εσωτερικό του κτιρίου. Στη συνέχεια, φαίνεται πως οδηγήθηκαν στον χώρο του θησαυροφυλακίου.

Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα ολόκληρο το κέντρο της πόλης, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι χειριζόταν με ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες που έδινε στη δημοσιότητα, καθώς υπήρχε η πιθανότητα οι δράστες να παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες των αρχών.

German police said several people, including ‌one cash transport driver, had been taken hostage at a savings bank branch in the western town of ⁠Sinzig. Police also said they ‌had ⁠launched extensive operations and had cordoned off a large area https://t.co/6N04o08pFS pic.twitter.com/R27PdJG53L — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

Με πληροφορίες από Deutsche Welle