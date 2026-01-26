ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του 24χρονου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού

The LiFO team
The LiFO team
Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από τη Λωρίδα της Γάζας / Getty Images
0

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει το κύριο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του αστυνομικού Ran Gvili.

Το πέρασμα είχε παραμείνει κλειστό από τον Μάιο του 2024, μετά την κατάληψη της περιοχής από τις ισραηλινές δυνάμεις, και η επαναλειτουργία του είχε αρχικά σχεδιαστεί στα πλαίσια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του Gvili ξεκίνησε πρόσφατα στη βόρεια Γάζα και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού.

Η οικογένεια του 24χρονου ομήρου είχε ζητήσει να επιστραφεί πρώτα το σώμα πριν ανοίξει το πέρασμα, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφαλή επιστροφή του στη χώρα για ταφή.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται ενώ οι διεθνείς μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί αξιωματούχοι, συνεχίζουν να πιέζουν τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς να προχωρήσουν στην εφαρμογή των επόμενων βημάτων του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει σταδιακά τη δημιουργία νέας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης και την ανοικοδόμηση της περιοχής, μαζί με τη μερική αποστρατικοποίηση των ένοπλων ομάδων.

Το τραγικό συμβάν θυμίζει το ξέσπασμα της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες Ισραηλινοί οδηγήθηκαν όμηροι στη Γάζα.

Από τότε, η περιοχή έχει βιώσει μια ανθρωπιστική κρίση και η διαχείριση των συνοριακών περασμάτων παραμένει κρίσιμη για την παροχή βοήθειας και την αποκατάσταση της ειρήνης.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης για την ανάκτηση του σώματος του Ran Gvili, το Ισραήλ αναμένεται να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα περιορισμένα, αρχικά μόνο για πεζούς, υπό αυστηρούς ελέγχους.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή εφαρμογή της εκεχειρίας και την προώθηση των ειρηνευτικών διαδικασιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Διεθνή / Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / «Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Θα υποστείτε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτές που θα προκαλέσετε, ξεκαθαρίζει το Ιράν καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Διεθνή / Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος για κακοκαιρία στις ΗΠΑ: «Είχαν χρόνια να ζήσουν κάτι τέτοιο»

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ’ όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεθνή / Κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα πάνω από 670.000 σπίτια, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Συνολικά, 17 πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, καθώς το κύμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
THE LIFO TEAM
 
 