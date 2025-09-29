ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα απηύθυναν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να επιμείνει στη δέσμευσή του για τερματισμό του πολέμου κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σας ζητούμε να σταθείτε απέναντι σε κάθε προσπάθεια σαμποτάζ της συμφωνίας που προτείνατε», ανέφερε το Φόρουμ Οικογενειών, η κύρια οργάνωση που εκπροσωπεί συγγενείς των ομήρων, υπογραμμίζοντας πως «οι οικογένειές μας περίμεναν υπερβολικά πολύ».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση 47 ομήρων ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας· ωστόσο, 25 από αυτούς έχουν ήδη κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Φόρουμ τόνισε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «μόνον εσείς έχετε τη δύναμη να ολοκληρώσετε αυτή τη συμφωνία». Παρά ταύτα, ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, αποκλείοντας την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Η οργάνωση κάλεσε τον Τραμπ να ασκήσει άμεσες πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ώστε να σταματήσει την τρέχουσα επιχείρηση. «Ο διπλός σας στόχος – τερματισμός του πολέμου και επιστροφή όλων των ομήρων – έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κλιμάκωση που προωθεί σήμερα το Ισραήλ», σημείωσε.

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 66.005 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς· στοιχεία τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

 
 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της δολοφονίας στην εκκλησία Μορμόνων

Διεθνή / Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στην εκκλησία Μορμόνων

Ο φερόμενος ως δράστης που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, προτού βάλει φωτιά στην εκκλησία, έχει ταυτοποιηθεί ως ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Ιράκ
LIFO NEWSROOM
Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Διεθνή / Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Αν το Κογκρέσο αποτύχει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για ένα shutdown που θα αντικατοπτρίζει την καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματος του προέδρου Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο

Διεθνή / Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου σήμερα στον Λευκό Οίκο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με φόντο τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο στην ιστορία του Ισραήλ - Από προσεκτικός ηγέτης μετατράπηκε σε «τζογαδόρο» της Μέσης Ανατολής – αλλά η Ιστορία και οι σύμμαχοί του ίσως τον προδώσουν
LIFO NEWSROOM
La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Διεθνή / La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Η εκκλησία La Luz del Mundo, με 5 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, συγκλονίζεται από κατηγορίες για συστηματική κακοποίηση ανηλίκων - Ο ηγέτης Ναασόν Χοακίν Γκαρσία και η μητέρα του Εύα αντιμετωπίζουν ισόβια ποινή για sex trafficking και εγκλήματα φρίκης
LIFO NEWSROOM
«Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ — Νετανιάχου σε τετ α τετ που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Διεθνή / «Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ - Νετανιάχου σε τετ α τετ που ίσως αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Στην προκλητική ομιλία του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στο σχέδιο των 21 σημείων και επέμεινε ότι το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει το έργο» έναντι της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
 
 