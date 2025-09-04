ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο - Παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, οι αρχές ξεκαθάρισαν πως πρόκειται για ατύχημα - Ένας οδηγός έχει συλληφθεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους στο Βερολίνο της Γερμανίας, τραυματίζοντας αρκετούς, μεταξύ των οποίων παιδιά, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Οι γερμανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών τόνισαν ότι πρόκειται για ατύχημα. Σύμφωνα με τον Independent, ένας οδηγός έχει συλληφθεί.

Ξένα μέσα αναφέρουν πως μια ενήλικη, πιθανόν δασκάλα, έχει τραυματιστεί σοβαρά. 

