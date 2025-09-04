Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο - Παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους στο Βερολίνο της Γερμανίας, τραυματίζοντας αρκετούς, μεταξύ των οποίων παιδιά, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Οι γερμανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών τόνισαν ότι πρόκειται για ατύχημα. Σύμφωνα με τον Independent, ένας οδηγός έχει συλληφθεί.

🚨BREAKING🚨:⚠️ BERLIN CAR ATTACK INJURES CHILDREN AND TEACHER 🚨



On Seestrasse in the Wedding district, a car struck a group, injuring several, including children. The accompanying teacher sustained serious injuries. Driver has been detained; authorities continue investigation. pic.twitter.com/5H31G0vygQ — The_Independent (@TheIndeWire) September 4, 2025

Ξένα μέσα αναφέρουν πως μια ενήλικη, πιθανόν δασκάλα, έχει τραυματιστεί σοβαρά.