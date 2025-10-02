ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Πανεθνικές απεργίες κατά της λιτότητας - Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ

«Eίναι η πρώτη φορά που έχουμε τρεις μέρες απεργιών και διαδηλώσεων σε έναν μήνα... αυτό δείχνει το μέγεθος της κοινωνικής οργής»

Γαλλία: Πανεθνικές απεργίες κατά της λιτότητας - Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ, ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων
Φωτογραφία: EPA
Την Πέμπτη, διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 200 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη Γαλλία για να καταγγείλουν τις περικοπές δαπανών και να απαιτήσουν υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους.

Στο Παρίσι, χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία το απόγευμα της Πέμπτης από την Place d’Italie. Ο Πύργος του Άιφελ ενημέρωσε τους επισκέπτες με ανακοίνωση ότι είναι κλειστός λόγω των απεργιών.

Οι πανεθνικές απεργίες, που προκηρύχθηκαν από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας, είναι τα πιο πρόσφατα μιας σειράς κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, με φόντο την πολιτική αναταραχή και τις έντονες διαπραγματεύσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα συνδικάτα καλούν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να εγκαταλείψει το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε προτείνει ο προκάτοχός του, τα οποία περιλαμβάνουν πάγωμα κοινωνικών παροχών και μέτρα λιτότητας που, όπως λένε πολλοί, θα διαβρώσουν ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων και της μεσαίας τάξης.

Ζητούν επίσης υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους. Ο Λεκορνί, που διορίστηκε τον περασμένο μήνα, δεν έχει ακόμη παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού, ούτε έχει διορίσει τους υπουργούς της κυβέρνησής του – κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο θα συζητήσει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους.

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

«Είναι αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τρεις μέρες απεργιών και διαδηλώσεων σε έναν μήνα χωρίς να υπάρχει κυβέρνηση ή προϋπολογισμός. Αυτό δείχνει το μέγεθος της κοινωνικής οργής», δήλωσε την Πέμπτη η Σοφί Μπινέ, επικεφαλής του συνδικάτου CGT. Μιλώντας στο ειδησεογραφικό κανάλι BFM TV, ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα της τελευταίας κινητοποίησης: «Γιατί διαδηλώνουμε τώρα; Επειδή νιώθουμε ότι τώρα λαμβάνονται οι αποφάσεις, και θέλουμε να ακουστούμε».

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι 195.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 24.000 στο Παρίσι.

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF δήλωσε ότι τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας εκτελούνταν κανονικά την Πέμπτη, ενώ ορισμένες περιφερειακές γραμμές παρουσίασαν μερικές διακοπές. Στο Παρίσι, το μετρό λειτουργούσε σχεδόν κανονικά, αλλά πολλά προαστιακά τρένα κινούνταν με μειωμένη χωρητικότητα.

Στις απεργίες συμμετείχαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί, ωστόσο, συνολικά, τα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν μικρότερη ανταπόκριση στο κάλεσμα των συνδικάτων σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 500.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορείες σε μικρές και μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας και του υπουργείου Εσωτερικών. Τα συνδικάτα έκαναν λόγο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο απεργούς και διαδηλωτές σε όλη τη χώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, μια μέρα αντικυβερνητικής δράσης σε όλη τη Γαλλία είχε ως αποτέλεσμα δρόμους γεμάτους καπνό, οδοφράγματα στις φλόγες και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μπλοκάρετε τα πάντα».

Με πληροφορίες από AP News

