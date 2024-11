Γαλλία: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της βίας σε βάρος των γυναικών - «Εκπαιδεύστε τους γιους σας»

Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες αλλά και πολλοί άνδρες, διαδήλωσαν σήμερα Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στη Γαλλία, από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία, ζητώντας έναν καθολικό νόμο-πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών.

Την έκκληση για κινητοποίηση υπέγραψαν περισσότερες από 400 οργανώσεις και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων τραγουδίστριες και ηθοποιοί. «Οι διαδοχικές κυβερνήσεις πολλαπλασίασαν τις υποσχέσεις αλλά τα μέσα είναι ασήμαντα και μειούμενα, η πολιτική δράση είναι σχεδόν ανύπαρκτη» ανέφεραν στη διακήρυξή τους ζητώντας να γίνει ένα «πραγματικό άλμα».

Η φετινή κινητοποίηση εναντίον κάθε μορφής βίας (σεξουαλικής, σωματικής, ψυχολογικής, οικονομικής…) διεξάγεται στη Γαλλία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, με φόντο τη δίκη 50 ανδρών που κατηγορούνται ότι βίαζαν επί μια δεκαετία την 70χρονη Ζιζέλ Πελικό αφού την νάρκωνε, εν αγνοία της, ο σύζυγός της. Η υπόθεση αυτή, που συγκλόνισε τη χώρα και την παγκόσμια κοινή γνώμη, «δείχνει ότι η κουλτούρα του βιασμού είναι ριζωμένη στην κοινωνία, όπως και η βία κατά των γυναικών», είπε η Αμαντίν Κορμιέ, της οργάνωσης «Φεμινιστική απεργία», σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πρόσφατα. «Η πατριαρχική βία ασκείται παντού, στα σπίτια, στους χώρους εργασίας, στους χώρους σπουδών, στον δρόμο, στα μέσα μεταφοράς, στα νοσηλευτικά ιδρύματα, παντού στην κοινωνία», τόνισε.

Daughter has happened upon a Paris protest about Violence against Women.



"Petrify the Patriarchy"

"I'm not a misandrist. I have a male friend"



Look at the number of people demonstrating @voicesrally ! Can we wake Canada up for our next cross Canada rally May 24, 2025? pic.twitter.com/SKLYos45VZ