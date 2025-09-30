Γαλλία: Βρέθηκε νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι την Τρίτη, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τον θάνατο του πρεσβευτή, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

🔴 Nkosinathi Emmanuel Mthethwa was found dead after being reported missing on Monday



Read more ⬇️https://t.co/aA8zfqt7zK pic.twitter.com/oEVB6eLYlY — The Telegraph (@Telegraph) September 30, 2025

Σε δήλωση ανέφερε ότι ο Mthethwa είχε κάνει κράτηση σε δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hyatt Regency, στη δυτική άκρη της γαλλικής πρωτεύουσας, και ότι το παράθυρο του δωματίου είχε παραβιαστεί.

Η σύζυγός του τον είχε δηλώσει αγνοούμενο στην αστυνομία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, 58 ετών, διορίστηκε πρεσβευτής στη Γαλλία το 2023. Είχε διατελέσει επί μακρόν ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Αφρικής, African National Congress (ANC).

Με πληροφορίες από The New York Times