Γαλλία: Βρέθηκε νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa βρέθηκε νεκρός έξω από ένα ξενοδοχείο, μία μέρα μετά την αναφορά εξαφάνισής του από τη σύζυγό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής /Φωτογραφία: X
Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι την Τρίτη, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τον θάνατο του πρεσβευτή, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Σε δήλωση ανέφερε ότι ο Mthethwa είχε κάνει κράτηση σε δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hyatt Regency, στη δυτική άκρη της γαλλικής πρωτεύουσας, και ότι το παράθυρο του δωματίου είχε παραβιαστεί.

Η σύζυγός του τον είχε δηλώσει αγνοούμενο στην αστυνομία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, 58 ετών, διορίστηκε πρεσβευτής στη Γαλλία το 2023. Είχε διατελέσει επί μακρόν ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Αφρικής, African National Congress (ANC).

Με πληροφορίες από The New York Times

