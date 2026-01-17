Γαλλία: Βαν έπεσε πάνω σε μαθητές στη Μασσαλία - 11 τραυματίες

Ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων εννιά μαθητών και μαθητριών, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις έπεσε πάνω τους καθώς επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, χθες Παρασκευή.

Το ατύχημα σημειώθηκε καθώς τα παιδιά είχαν μόλις γυρίσει, εξήγησε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν το είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση κι είχε πάει να κάνει παράδοση.

Αλλά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά και το όχημα, ανεξέλεγκτο, άρχισε να κινείται προς τα πίσω κι έπεσε πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενηλίκους.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, 8 ως 11 ετών, και δυο γυναίκες, 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, θεωρείται πως έχει υποστεί κάταγμα ή κατάγματα, ανέφερε ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξέταση για να εξακριβωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας.