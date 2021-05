Friends: Όλοι οι διάσημοι που πέρασαν από «Τα Φιλαράκια» - Τα πιο αναπάντεχα cameo

«Τα Φιλαράκια» ήταν η μεγαλύτερη τηλεοπτική σειρά τους εποχής τους, οπότε είναι λογικό να πέρασαν από τα επεισόδια κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Για την ακρίβεια, το σόου ανέδειξε μερικούς πραγματικούς σταρ στη διάρκεια των δέκα σεζόν του.

Από τότε celebrities μέχρι θρύλους του κινηματογράφου, στο «Friends» εμφανίστηκαν σταρ του σινεμά, ντίβες του πενταγράμμου και είδωλα της κωμωδίας, αφήνοντας το δικό τους μοναδικό αποτύπωμα στη σειρά.

Μερικά από τα διασημότερα cameo έγιναν από τους Τζούλια Ρόμπερτς, Ρόμπιν Ουίλιαμς και Τζορτζ Κλούνεϊ, ενώ σε άλλα συμμετείχαν κάποιοι από τους τότε συντρόφους των έξι πρωταγωνιστών, όπως οι Μπραντ Πιτ και Ντέιβιντ Αρκέτ.

Λίγο πριν το πολυαναμενόμενο Friends: The Reunion, στις 27 Μαΐου, το ET συγκέντρωσε μερικούς από τους καλύτερους και πιο αλησμόνητους guest stars της σειράς:

Μπίλι Κρίσταλ και Ρόμπιν Γουίλιαμς

Οι δυο τιτάνες της κωμωδίες εμφανίστηκαν ως Τόμας και Τιμ, δυο φίλοι που διεκδικούν χώρο στον καναπέ του Central Perk όταν δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Στη συνέχεια διακόπτουν την αφήγηση της Μόνικα για την ερωτική της ζωή, προχωρώντας σε ένα ξεκαρδιστικό ξέσπασμα με αφορμή τις ανασφάλειες στις δικές τους σχέσεις. Όταν αποκαλύπτεται πως ο Τιμ κοιμόταν με την γυναίκα του Τόμας, φεύγει τρέχοντας με τον φίλο του να ακολουθεί ζητώντας συγγνώμη.

Τζόρτζ Κλούνεϊ και Νόα Γουάιλ

Στο απόγειο της φήμης τους στο ER (Εντατική), οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Νόα Γουάιλ εμφανίστηκαν ως δυο γιατροί που φρόντισαν τον τραυματισμένο αστράγαλο της Ρέιτσελ στο «The One With Two Parts, Part 2». Ρέιτσελ και Μόνικα βγήκαν διπλό ραντεβού μαζί τους, το οποίο εξελίχθηκε ωστόσο χάλια λόγω ενός λάθους στις ταυτότητές τους.

Τζούλια Ρόμπερτς

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε ως guest star σε ένα επεισόδιο, που προβλήθηκε μετά το Super Bowl και είδαν 52.9 εκατομμύρια θεατές. Περισσότεροι άνθρωποι παρακολούθησαν το συγκεκριμένο επεισόδιο συγκριτικά με όσους είδαν το φινάλε της σειράς. Η Τζούλια Ρόμπερτς υποδύθηκε μια παλιά συμμαθήτρια του Τσάντλερ, την οποία είχε ντροπιάσει μπροστά σε όλο το σχολείο και καταφέρνει να τον «εκδικηθεί» με τον ίδιο τρόπο.

Μπρους Γουίλις

Ο Μπρους Γουίλις έπαιξε τον Πολ Στίβενς σε τρία επεισόδια της έκτης σεζόν. Ο Στίβενς εκμεταλλευόταν την σωματική του διάπλαση για να εκφοβίσει τον Ρος, που είχε σχέση με την κόρη του. Επίης δεν του άρεσε η μεγάλη διαφορά ηλικίας ανάμεσά τους, δεδομένου πως ο Ρος ήταν και καθηγητής της Ελίζαμπεθ. Τελικά αποδείχθηκε υποκριτής όταν άρχισε να βγαίνει με την Ρέιτσελ, που ήταν νεότερη από εκείνον όσο η κόρη του από τον Ρος.

Μπραντ Πιτ

Ο διάσημος ηθοποιός είχε σχέση με την Τζένιφερ Άνιστον όταν εμφανίστηκε στο επεισόδιο «The One With the Rumor» της όγδοης σεζόν. Ο Μπραντ Πιτ υποδύθηκε τον Γουίλ Κόλμπερτ, που δεχόταν bullying από την Ρέιτσελ στο γυμνάσιο λόγω του βάρους του και για να την εκδικηθεί ίδρυσε την λέσχη «I Hate Rachel Greene» με τον Ρος.

Χιου Λόρι

Μπορεί να έγινε παγκοσμίως διάσημος από το «House», αλλά ο Χιου Λόρι ήταν ήδη σταρ στη Βρετανία χάρη στην κωμική σειρά «A Bit of Fry & Laurie». Εμφανίστηκε ως ο άντρας, στον οποίο κάθεται δίπλα η Ρέιτσελ στην πτήση προς τον γάμο των Ρος και Έμιλι. Δεν έδειξε καμία συμπόνοια για την οπτική της Ρέιτσελ, την οποία προσπαθεί να αγνοήσει, πριν τελικά της πει ότι με τον Ρος ήταν όντως σε διάλειμμα.

Τσάρλτον Ίστον

Ο Τσάρλτον Ίστον ήταν ένας από τους πολλούς ηθοποιούς που είχε την τιμή να γνωρίσει ο Τζόι στην διάρκεια της καριέρας του. Και, ως συνήθως, ο Τζόι γίνεται ρεζίλι. Αυτή τη φορά γνωρίζοντας τον Ίστον ενώ χρησιμοποιεί το μπάνιο από το καμαρίνι του.

Ιζαμπέλα Ροσελίνι

Στο επεισόδιο «The One With Frank Jr.», ο Ρος κάνει μια λίστα με διάσημες γυναίκες που επιτρέπεται να κοιμηθεί μαζί τους. Αρχικά βάζει την Ιζαμπέλα Ροσελίνι στην κορυφή της λίστας, την οποία αλλάζει όμως για την Γουινόνα Ράιντερ. Όταν η Ιζαμπέλα Ροσελίνι μπαίνει αργότερα εκείνη την ημέρα μέρα στο Central Perk, προσπαθεί να την φλερτάρει αποτυγχάνοντας παταγωδώς.

Ντακότα Φάνινγκ

Η Ντακότα Φάνινγκ ήταν ήδη γνωστή ως μια από τις πιο υποσχόμενες νεαρές ηθοποιούς με ρόλους στα «I Am Sam», «Uptown Girls» και «Man on Fire» όταν εμφανίστηκε ως guest star, κάνοντας το κορίτσι που μετακομίζει από το σπίτι, το οποίο ήθελαν να αγοράσουν οι Μόνικα και Τσάντλερ. Με τον Τζόι συμμάχησαν για να μην προχωρήσει η αγορά, ενώ αργότερα επικοινώνησε μαζί της για να της ζητήσει επαγγελματικές συμβουλές.

Σούζαν Σάραντον



Η σταρ του «Thelma & Louise» εμφανίστηκε ως Σεσίλια Μονρόε, ηθοποιός του «Days of Our Lives», στο επεισόδιο «The One With Joey's New Brain». Όταν αποκαλύπτεται πως ο χαρακτήρας του Τζόι συνέρχεται από το κώμα μετά από μεταμόσχευση εγκεφάλου από τον χαρακτήρα της Μονρόε, εκείνη παθαίνει κρίση αλλά τελικά δέχεται να τον βοηθήσει και ξεκινά επίσης μια σύντομη σχέση με τον Τζόι.

Τσάρλι Σιν

Ο ηθοποιός του «Two and a Half Men» υποδύθηκε τον υποπλοίαρχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, Ράιαν, ή όπως άρεσε στη Φοίβη να τον αποκαλεί «my submarine guy». Οι δυο τους είχαν σχέση για χρόνια, που ζούσαν για τρεις ημέρες, όταν εκείνος έβγαινε από το υποβρύχιο. Όταν η Φοίβη κολλά ανεμοβλογιά πριν την τελευταία του επίσκεψη, ο Ράιαν αποφασίζει να την δει και να μην μείνει μακριά.

Σον Πεν

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύθηκε τον πρώην αρραβωνιαστικό της δίδυμης αδερφής της Φοίβη, Ούρσουλα, σε δυο επεισόδια της όγδοης σεζόν. Ωστόσο όταν γνωρίζει την Φοίβη, αρχίζει να την ερωτεύεται και χωρίζει με την αδερφή της. Αλλά τελικά ένα μπέρδεμα κάνει την σχέση πολύ άβολη για να συνεχιστεί.

Ντάνι Ντε Βίτο

Ο Ντάνι Ντε Βίτο εμφανίζεται στο επεισόδιο «The One Where the Stripper Cries], στον ρόλο του στρίπερ. Ο χαρακτήρας του, Ρόι, υπήρξε επαγγελματίας χορευτής που πλέον έχασε την δόξα του και αναστατώνεται όταν η Φοίβη τον υποβαθμίζει. Όταν του ζητά να κάνει έναν τελευταίο χορό, καταλήγει στο νοσοκομείο.

Μπεν Στίλερ

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ο κρυφός «φωνακλάς» στο «The One With the Screame». Αν και κατάφερνε να το κρύβει από την Ρέιτσελ, με την οποία έβγαινε, ο χαρακτήρας του, Τόμι, γινόταν έξω φρενών με το παραμικρό αλλά αποκαλύφθηκε όταν το κοτοπουλάκι των Τσάντλερ και Τζόι ούρησε στο χέρι του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελέγξει τον θυμό του.

Μπρουκ Σιλντς

Θα θέλατε ποτέ να σας παρακολουθεί η Μπρουκ Σιλντς; Ο χαρακτήρας της στα Φιλαράκια, Έρικα Φορντ, θα σας κάνει να το ξανασκεφτείτε. Η Έρικα είχε εμμονή με τον χαρακτήρα του Τζόι στο Days of our Lives, σε βαθμό που νόμιζε ότι είναι αληθινός. Όταν το έμαθε η παρέα, προσποιήθηκαν ότι ο Τζόι είναι ο σατανικός δίδυμος αδερφός του για να την απομακρύνουν.

Γουινόνα Ράιντερ

Αρκετοί έχουν τρελές εμπειρίες στο κολέγιο, όχι όμως με την Γουινόνα Ράιντερ. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση της Ρέιτσελ που κάποτε φιλήθηκε με την Μελίσα, μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η Μελίσα δεν ξέχασε ποτέ εκείνη τη βραδιά, και η Ρέιτσελ σε μια προσπάθεια να αποδείξει στη Φοίβη ότι είναι ικανή για τρέλες, την φιλάει ξανά μετά από ένα δείπνο τους.

Γκάρι Όλντμαν

Ο αληθινά βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε ως Ρίτσαρντ Κρόσμπι, τον υποψήφιο για Όσκαρ συμπρωταγωνιστή του Τζόι σε μια πολεμική ταινία. Το πρόβλημα ήταν πως ο Ρίτσαρντ υπερτόνιζε τις λέξεις του, με αποτέλεσμα να φτύνει συνεχώς τον Τζόι στις σκηνές τους.

Άλεκ Μπάλντουιν

Υποδύθηκε τον υπερενθουσιώδη φίλο της Φοίβη, Πάρκερ, που χαιρόταν με τα πάντα, όσο ασήμαντα κι αν ήταν. Με την συμπεριφορά του κατέληξε να τρελάνει τελικά την Φοίβη, που αποφάσισε να τον χωρίσει με εκείνον να φεύγει ενθουσιασμένος για τον καβγά τους.

Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ

Ο γνωστός ηθοποιός ταινιών δράσης υποδύθηκε τον εαυτό του στο «The One After the Super Bowl, Part 2». Στο επεισόδιο, Ρέιτσελ και Μόνικα συναγωνίζονται για την προσοχή του. Αρχικά βγαίνει με την Ρέιτσελ, αλλά κάνει μια προσπάθεια και με την Μόνικα όταν μαθαίνει ότι υποτίθεται πως είναι δεκτική σε τρίο με την Ντρου Μπάριμορ.

Έλεν Χαντ

Η Έλεν Χαντ έκανε ένα cameo ως ο χαρακτήρας της στο «Mad About You Τζέιμι Μπάκμαν. Και αυτό γιατί η Ούρσουλα Μπουφέ ξεκίνησε από το Mad About You, που διαδραματίζεται επίσης στη Νέα Υόρκη. Στην σκηνή τους, μπερδεύει κατά λάθος την Φοίβη για την δίδυμα αδερφή της.