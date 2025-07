Φωτιά στο Grand Canyon: Κάηκε ιστορικό καταφύγιο - Μαίνονται τα δύο πύρινα μέτωπα

Το Grand Canyon Lodge στη Βόρεια Πλευρά του Εθνικού Μνημείου καταστράφηκε από μια γρήγορα εξαπλούμενη δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από κεραυνό στις 9 Ιουλίου.

Η φωτιά ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν την πρόσβαση στην περιοχή για όλη τη φετινή περίοδο.

Το Grand Canyon Lodge, το μοναδικό κατάλυμα μέσα στο Grand Canyon, κάηκε ολοσχερώς, είπε ο διευθυντής του Εθνικού Πάρκου, Έντ Κήμπλ, σε συνάντηση με κατοίκους και εργαζόμενους την Κυριακή το πρωί. Μαζί με το καταφύγιο, κάηκαν επίσης το κέντρο επισκεπτών, το βενζινάδικο, μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ένα διοικητικό κτίριο και κάποια σπίτια υπαλλήλων.

Δύο φωτιές καίνε μέσα ή κοντά στη Βόρεια Πλευρά του Grand Canyon: η White Sage Fire και η Bravo Dragon Fire. Μαζί έχουν κάψει πάνω από 45.000 στρέμματα. Η White Sage Fire έκαψε περίπου 40.126 στρέμματα, ενώ η Bravo Dragon Fire, που καίει νοτιότερα μέσα στο πάρκο, έφτασε τα 5.000 στρέμματα, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό ιστότοπο παρακολούθησης πυρκαγιών, InciWeb.

Η Bravo Dragon Fire ήταν αυτή που έκαψε το καταφύγιο και τα άλλα κτίρια. Αρχικά, οι υπεύθυνοι την αντιμετώπιζαν σαν ελεγχόμενη καύση, αλλά όταν εξαπλώθηκε γρήγορα, άρχισαν προσπάθειες κατάσβεσης. Η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό στις 4 Ιουλίου.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Μετά από μια καταιγίδα στις 9 Ιουλίου, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εδάφους άρχισε να δέχεται αναφορές για καπνό στην περιοχή της White Sage Fire. Την Παρασκευή, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κοκονίνο ανακοίνωσε υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής και κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν αμέσως.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται το Grand Canyon, αλλά οι περισσότεροι πηγαίνουν στη Νότια Πλευρά. Η Βόρεια ανοίγει μόνο εποχικά. Εκκενώθηκε την Πέμπτη λόγω της φωτιάς και θα παραμείνει κλειστή για όλη την περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του πάρκου.

Το Grand Canyon Lodge ήταν συνήθως το πρώτο πράγμα που έβλεπαν οι επισκέπτες, ακόμη και πριν δουν το φαράγγι. Ο δρόμος τελειώνει στο καταφύγιο, το οποίο ήταν γνωστό για τη σκεπή του, τις μεγάλες ξύλινες δοκούς από πεύκο και τη λιθόκτιστη πρόσοψη. Μπαίνοντας από το λόμπι και κατεβαίνοντας σκαλιά, οι επισκέπτες έβλεπαν για πρώτη φορά το Grand Canyon μέσα από τα παράθυρα της αίθουσας.

Ο Τιμ Άλεν τακτικός επισκέπτης, είπε: «Όταν περπατάς εκεί μέσα, νιώθεις σαν πρωτοπόρος. Ένιωθες πραγματικά ότι γυρνάς πίσω στον χρόνο.»

Η εταιρεία Aramark, που διαχειριζόταν το καταφύγιο, δήλωσε ότι όλοι οι υπάλληλοι και οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. «Ως διαχειριστές μερικών από τα πιο αγαπημένα εθνικά μνημεία της χώρας, είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος Ντέμπι Άλμπερτ.

Στο μεταξύ, οι αρχές δήλωσαν ότι υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση της δεύτερης φωτιάς, βόρεια του Grand Canyon. Οι γραμμές πυρασφάλειας της White Sage Fire, που ανάγκασε σε εκκενώσεις στη Βόρεια Πλευρά και την κοινότητα Τζέικομπ Λέικ, αντέχουν. Στο νότιο μέτωπο, ομάδες πυροσβεστών και μπουλντόζες δουλεύουν στην πλαγιά και η εξάπλωση της φωτιάς είναι μικρή.

Ωστόσο, στα ανατολικά και βόρεια, η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα, επειδή υπάρχουν χόρτα και ξερά δέντρα που τη δυναμώνουν. Η φωτιά κινείται προς την περιοχή Vermilion Cliffs και οι ομάδες εξετάζουν τρόπους να δημιουργήσουν ζώνες πυρασφάλειας για να την καθυστερήσουν ή να τη σταματήσουν.

Με πληροφορίες από Guardian