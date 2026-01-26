Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς στη Μεσόγειο λόγω κυκλώνα

Έως και 380 άτομα ενδέχεται να έχουν πνιγεί την περασμένη εβδομάδα κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο, καθώς ο κυκλώνας Χάρι έπληξε τη νότια Ιταλία και τη Μάλτα, σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή.

Την ίδια ώρα οι αρχές της Μάλτας επιβεβαίωσαν ναυάγιο με 50 θύματα.

Μόνο ένα άτομο, το οποίο νοσηλεύτηκε στη Μάλτα, επέζησε του ναυαγίου, το οποίο συνέβη την Παρασκευή.

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς στη Μεσόγειο

Ο άνδρας παρέμεινε στη θάλασσα για 24 ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες κρατώντας το ναυάγιο του σκάφους, πριν διασωθεί από ένα εμπορικό πλοίο. Είπε ότι πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι επιβάτες του σκάφους, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Τυνησία στις 20 Ιανουαρίου, έχουν πεθάνει, σύμφωνα με την Alarm Phone, μια οργάνωση που λειτουργεί γραμμή βοήθειας για άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Σε μια άλλη τραγωδία την περασμένη εβδομάδα, δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους από τη Γουινέα θεωρείται ότι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά των ακτών της σικελικής νήσου Λαμπεντούζα, όταν το υπερπλήρες σκάφος στο οποίο ταξίδευαν χτυπήθηκε από τον κυκλώνα Χάρι, σύμφωνα με την ιταλική μονάδα της Unicef για την αντιμετώπιση των μεταναστών και των προσφύγων.

Η ιταλική ακτοφυλακή εκτιμά ότι άλλοι 380 άνθρωποι που απέπλευσαν από την Τυνησία κατά τη διάρκεια του κυκλώνα, ο οποίος προκάλεσε τεράστια κύματα στη Μεσόγειο, ενδέχεται επίσης να έχουν πνιγεί. Η ακτοφυλακή αναζητά οκτώ σκάφη που είχαν αποπλεύσει από το λιμάνι της Σφαξ στην Τυνησία τα τελευταία 10 ημέρες, παρά τις επικίνδυνες συνθήκες.

Χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν στην Ιταλία το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, 66.296 άτομα έφτασαν με πλοίο στις ιταλικές ακτές κατά τη διάρκεια του 2025, αριθμός που αντιπροσωπεύει μια μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά περίπου το ήμισυ του αριθμού των αφίξεων το 2023, όταν η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας ενίσχυσε ή θέσπισε συμφωνίες με τη Λιβύη και την Τυνησία για να ανακόψει τη ροή.

Υπάρχουν λιγότερα πλοία διάσωσης ΜΚΟ που λειτουργούν στη Μεσόγειο λόγω της καταστολής από την ιταλική κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει πρόστιμα και την υποχρέωση να αποβιβάζονται τα άτομα που διασώζονται σε απομακρυσμένα λιμάνια αντί να μεταφέρονται σε πιο κοντινά, όπως στη Σικελία.

Παρά τα σκληρά μέτρα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι από τη Βόρεια Αφρική αναζητώντας καταφύγιο στην Ευρώπη.

Η Ιταλία είναι ένας από τους κύριους προορισμούς, με τη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου να θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ έχει καταγράψει τουλάχιστον 25.600 θανάτους και εξαφανίσεις μεταξύ των ανθρώπων που προσπάθησαν να διασχίσουν τη διαδρομή από το 2014. Οι περισσότεροι θάνατοι ή εξαφανίσεις αποδίδονται σε σκάφη που αναχωρούν είτε από την Τυνησία είτε από τη Λιβύη.

Με πληροφορίες από Guardian

