Ικαρία: Εντοπίστηκε η σορός 4χρονου από ναυάγιο με μετανάστες

Ήδη έχουν διασωθεί 45 άτομα

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Την σορό ενός 4χρονου αγοριού εντόπισαν τα πλωτά μέσα που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών στην περιοχή Περδίκι Ικαρίας.

Στις έρευνες παίρνουν μέρος ένα πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ήδη έχουν διασωθεί 45 άτομα, τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ικαρίας για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος αποβίβασε τους επιβαίνοντες κοντά σε βραχώδη ακτή. Με βάση μαρτυρίες, κάποιοι από αυτούς δεν κατάφεραν να βγουν στην ακτή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

