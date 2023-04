Snoop Dogg: Μπήκε στο ρινγκ του WWE και έριξε κάτω τον Miz με γροθιά

Η απρόσμενη εμφάνιση του ράπερ Snoop Dogg στο ρινγκ του WWE ενθουσίασε τους περίπου 80.000 θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο.

Ο Snoop Dogg εμφανίστηκε για να σώσει τη βραδιά, αφού η επιστροφή στους αγώνες για τον Shane McMahon δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο αθλητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και έμεινε εκτός αγώνα.

Έτσι, εμφανίστηκε ο τραγουδιστής και εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο γνωστό αγώνισμα πάλης εναντίον του «The Miz» με μία κίνηση εμπνευσμένη από το People's Elbow ξαπλώνοντας τον κάτω με μία γροθιά.

Hey @TheRock, @SnoopDogg just delivered a #WrestleMania style People's Elbow to @mikethemiz and it was AWESOME!!! pic.twitter.com/H0FiZo30Vw