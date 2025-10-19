ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Φιντάν: Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο

«Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε τα 6 μίλια» επισήμανε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φιντάν: Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο Facebook Twitter
0

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε από τηλεοπτικό σταθμό ότι το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο –στα 12 μίλια από ελληνικής πλευράς ή τα 6 μίλια από τουρκικής– δεν είναι άλυτο, εφ’ όσον υπάρχει διάθεση για διάλογο. Παράλληλα, όμως, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η πολιτική της τροφοδοτείται από «αντιτουρκική στάση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι: «Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε τα 6 μίλια. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να συζητηθούν». Ο ίδιος εξήγησε ότι το βασικό εμπόδιο είναι πως «όλοι φοβούνται πολιτικό κόστος» στην Ελλάδα, εάν προχωρήσουν σε λύση.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις δηλώσεις, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ασκεί «ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου» και ξεκαθάρισε πως «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Στη συνέντευξή του, ο κ. Φιντάν άνοιξε και έτερο μέτωπο, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι «έχει καταλάβει το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης» μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, με τον ισχυρισμό ότι η χώρα «δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεραπετρίτης προς Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE: «Όποιος ενοχλείται, να το αποδεχθεί»

Πολιτική / Γεραπετρίτης προς Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE: «Όποιος ενοχλείται, να το αποδεχθεί»

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, οι δύο υπουργοί θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση τη Δευτέρα στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, όπου αναμένεται να τεθεί το ζήτημα του προγράμματος SAFE
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών

Διεθνή / Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών

Η ομόφωνη εκλογή του Αρχιμανδρίτη Συμεών από τη Σιναϊτική Αδελφότητα και η σημερινή χειροτονία του σηματοδοτούν το τέλος μιας περιόδου εσωτερικών αναταράξεων στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά
LIFO NEWSROOM
PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Διεθνή / PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Το σχέδιο PURL, υπό τον Τραμπ, χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά χρήματα για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία - Ποιοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμμετέχουν, ποιοι καθυστερούν και ποιες είναι οι προκλήσεις της δίκαιης κατανομής βαρών
LIFO NEWSROOM
Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Διεθνή / Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει υπερπαραγωγή σταφυλιών, πτώση ζήτησης και απώλεια καναδικής αγοράς, αφήνοντας τους παραγωγούς να προσαρμόζουν στρατηγικές, μειώνοντας τιμές και επαναφυτεύοντας αμπελώνες για να επιβιώσουν στην κρίση του κρασιού
LIFO NEWSROOM
 
 