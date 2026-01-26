Φιλιππίνες: Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι σε ναυάγιο πλοίου με 350 επιβαίνοντες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά τη βύθιση επιβατηγού πλοίου με περισσότερους από 350 επιβαίνοντες, τα ξημερώματα της Δευτέρας, κοντά σε νησί των νότιων Φιλιππίνων.

Το πλοίο M/V Trisha Kerstin 3, το οποίο εκτελούσε ενδοπεριφερειακό δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών και φορτίου, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Ζαμποάνγκα με προορισμό το νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, στο πλοίο επέβαιναν 332 επιβάτες και 27 μέλη πληρώματος, όταν φέρεται να παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και βυθίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η βύθιση σημειώθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες, περίπου ένα ναυτικό μίλι από το χωριό Μπαλούκ-Μπαλούκ, στην επαρχία Μπασιλάν. Πολλοί από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με τον διοικητή της ακτοφυλακής, Ρόμελ Ντούα.

Tragedy at Sea: Ferry MV Trisha Kerstin 3 Sinks Off Basilan, Leaving 15 Dead and 28 Missing.



A passenger ferry carrying hundreds of people has sunk in the southern Philippines, claiming at least **15 lives** while rescue teams continue the desperate search for dozens still… pic.twitter.com/34WthuN9xM — JAS (@JasADRxquisites) January 26, 2026

Όπως ανέφερε, στο πλοίο επέβαινε αξιωματικός ασφαλείας της ακτοφυλακής, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ειδοποίησε τις Αρχές και τελικά επέζησε.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν σκάφη της ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού, αεροσκάφος επιτήρησης, ελικόπτερο Black Hawk της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και αλιευτικά σκάφη της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπασιλάν, Μουτζίβ Χαταμάν, δήλωσε ότι δεκάδες επιβάτες και δύο σοροί μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα Ισαμπέλα.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, 316 επιβάτες έχουν διασωθεί, ενώ έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 σοροί και αγνοούνται 28.

Deadly Ferry Sinking in Southern Philippines 💔🚢



• Ferry with over 350 passengers sank off Basilan island chain

• At least 15 lives lost, 28 still missing despite frantic searches

• Over 300 rescued so far – massive effort by coast guard, navy and air force… pic.twitter.com/loii9XaAzA — Voice Of Bharat 🇮🇳🌍 (@Kunal_Mechrules) January 26, 2026

Τα αίτια της βύθισης παραμένουν αδιευκρίνιστα και αναμένεται να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι το πλοίο είχε ελεγχθεί πριν τον απόπλου και δεν υπήρχαν ενδείξεις υπερφόρτωσης.

Mε πληροφορίες από Guardian