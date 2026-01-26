ΔΙΕΘΝΗ
Φιλιππίνες: Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι σε ναυάγιο πλοίου με 350 επιβαίνοντες

Οι διασώστες έσωσαν τουλάχιστον 300 ανθρώπους μετά τη βύθιση του το πρωί της Δευτέρας

Φιλιππίνες: Νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι σε ναυάγιο πλοίου με 350 επιβαίνοντες
Φωτ. από την επιχείρηση διάσωσης μετά το ναυάγιο πλοίου στις Φιλιππίνες / Χ
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά τη βύθιση επιβατηγού πλοίου με περισσότερους από 350 επιβαίνοντες, τα ξημερώματα της Δευτέρας, κοντά σε νησί των νότιων Φιλιππίνων.

Το πλοίο M/V Trisha Kerstin 3, το οποίο εκτελούσε ενδοπεριφερειακό δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών και φορτίου, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Ζαμποάνγκα με προορισμό το νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, στο πλοίο επέβαιναν 332 επιβάτες και 27 μέλη πληρώματος, όταν φέρεται να παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και βυθίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η βύθιση σημειώθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες, περίπου ένα ναυτικό μίλι από το χωριό Μπαλούκ-Μπαλούκ, στην επαρχία Μπασιλάν. Πολλοί από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με τον διοικητή της ακτοφυλακής, Ρόμελ Ντούα.

Όπως ανέφερε, στο πλοίο επέβαινε αξιωματικός ασφαλείας της ακτοφυλακής, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ειδοποίησε τις Αρχές και τελικά επέζησε.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν σκάφη της ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού, αεροσκάφος επιτήρησης, ελικόπτερο Black Hawk της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και αλιευτικά σκάφη της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπασιλάν, Μουτζίβ Χαταμάν, δήλωσε ότι δεκάδες επιβάτες και δύο σοροί μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα Ισαμπέλα.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, 316 επιβάτες έχουν διασωθεί, ενώ έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 σοροί και αγνοούνται 28.

Τα αίτια της βύθισης παραμένουν αδιευκρίνιστα και αναμένεται να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι το πλοίο είχε ελεγχθεί πριν τον απόπλου και δεν υπήρχαν ενδείξεις υπερφόρτωσης.

Mε πληροφορίες από Guardian

 
