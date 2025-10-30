«Έξω οι Τούρκοι»: Κλιμακώνεται η ένταση στο Μαυροβούνιο - Το μαχαίρωμα, οι βανδαλισμοί και οι διαδηλώσεις

Οι διαδηλώσεις κατά των Τούρκων πολιτών στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Ποντγκόριτσα, συνεχίστηκαν την Τρίτη για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, έπειτα από ένα εγκληματικό περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη.

Εκατοντάδες Μαυροβούνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κυβερνητικό κτήριο της χώρας. Συνθήματα όπως «Έξω οι Τούρκοι» ακούστηκαν από το πλήθος κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, που ξέσπασαν στον απόηχο ενός περιστατικού όπου Τούρκοι μαχαίρωσαν έναν Μαυροβούνιο που φέρεται να τους ζήτησε τον λόγο επειδή ενόχλησαν την κοπέλα του. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία οι εμπλεκόμενοι ήταν τρεις Αζέροι και ένας Τούρκος και το θύμα ένας 25χρονος Μαυροβούνιος.

Τα μέσα ενημέρωσης του Μαυροβουνίου ανέφεραν το περιστατικό στην Ποντγκόριτσα και κατόπιν τούτου, ο πρωθυπουργός Μιλόικο Σπαγιτς ανακοίνωσε ότι η συμφωνία ελεύθερης μετακίνησης χωρίς βίζα για Τούρκους πολίτες έχει ανασταλεί προσωρινά.

Συγκεντρωμένοι φώναζαν επίσης «Ibro, έξω», στοχοποιώντας τον υπουργό Εξωτερικών των Βοσνίων, Ervin Ibrahimovic, που βρίσκεται στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου. Η αστυνομία έλαβε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο και στην Τουρκική Πρεσβεία, που βρίσκεται πλάι στο κυβερνητικό κτήριο του μικρού κράτους. Σε ανακοίνωση της αστυνομίας, έγινε γνωστό ότι 11 μασκοφόρα άτομα που προσπάθησαν να συμμετάσχουν στη διαδήλωση μπροστά στο κυβερνητικό κτήριο με δαυλούς και ναρκωτικά συνελήφθησαν, εννέα εκ των οποίων ήταν ανήλικοι.

Μετά από αρκετές επιθέσεις εναντίον τουρκικών επιχειρήσεων τις τελευταίες μέρες, πολλά καταστήματα έκλεισαν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Τι συνέβη με τους Τούρκους στο Μαυροβούνιο

Σε μία αλυσίδα γεγονότων που προκάλεσαν κοινωνικούς τριγμούς, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου 2025 στην Ποντγκόριτσα, όταν μία τουρκική ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε λεκτική αντιπαράθεση με Μαυροβούνιο πολίτη, η οποία εξελίχθηκε σε μαχαίρωμα· τα τραύματα κρίθηκαν μη απειλητικά για τη ζωή του θύματος.

Η είδηση του μαχαιρώματος αναζωπύρωσε εθνικές εντάσεις. Την επομένη, εξαγριωμένο πλήθος προχώρησε σε αντίποινα: βανδαλισμούς αυτοκινήτων με τουρκικές πινακίδες, επιθέσεις σε τουρκικές επιχειρήσεις, ενώ ένα τουρκικό εστιατόριο καταστράφηκε ολοκληρωτικά και αυτοκίνητο τουρκικής εταιρείας πυρπολήθηκε.​

Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας σε περιοχές με τουρκική παρουσία. Συνελήφθησαν ένας Τούρκος και ένας Αζέρος ως ύποπτοι για το επεισόδιο της επίθεσης, ενώ πάνω από 45 Τούρκοι και Αζέροι οδηγήθηκαν για έλεγχο αδειών διαμονής, με αρκετούς να αντιμετωπίζουν πρόστιμα και αποφάσεις απέλασης. Η ίδια η κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Spajic, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της ελεύθερης βίζας για τους Τούρκους πολίτες και άνοιξε συζητήσεις με την Άγκυρα για τη διαχείριση του διαβατηρίου και την ασφάλεια των πολιτών.​

Πολλοί Τούρκοι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στη χώρα επέλεξαν να κλείσουν καταστήματα για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα, διεθνείς οργανώσεις και η Τουρκία διατύπωσαν ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών, ζητώντας εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων της τοπικής τουρκικής κοινότητας. Δεκάδες συλλήψεις έγιναν για ρητορική μίσους, με ορισμένους κατοίκους της Ποντγκόριτσα να εκφράζουν τον προβληματισμό ή ακόμη και την αποδοκιμασία τους για τα ξεσπάσματα βίας.