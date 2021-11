Ο Έρικ Άνταμς, ο νεοκλεγείς δήμαρχος της πόλης της Νέας Υόρκης, εξέφρασε την επιθυμία να πληρωθεί τους τρεις πρώτους μισθούς του σε bitcoin.



Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας εξελέγη αυτήν την εβδομάδα στο τιμόνι της δημοτικής αρχής του «Μεγάλου Μήλου» και θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα με το τέλος της θητείας του Μπιλ ντε Μπλάζιο, στα τέλη Ιανουαρίου.

Μέσω Twitter, ο Άνταμς διεμήνυσε την πρόθεσή του να κάνει τη Νέα Υόρκη «κέντρο της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων».

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!