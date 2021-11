Είναι μόλις ο δεύτερος Αφροαμερικανός που εκλέγεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης: πρώην αστυνομικός και ακτιβιστής κατά του ρατσισμού, ο Έρικ Άνταμς κέρδισε χθες, Τρίτη, με ευκολία στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου δημάρχου της μεγαλούπολης των ΗΠΑ, μια απροσδόκητη εξέλιξη για αυτό το παιδί φτωχής οικογένειας που είχε φλερτάρει με την εγκληματικότητα.

Ο 61χρονος Δημοκρατικός κέρδισε, όπως αναμενόταν, τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, τον 67χρονο Κέρτις Σλίγουα, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή της Νέας Υόρκης.

Ο Άνταμς συγκέντρωσε το 67% των ψήφων, έναντι 27% για τον Σλίγουα, και κατά συνέπεια τη δημαρχία μιας παραδοσιακά αριστερής πόλης, όπου όμως οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των διάφορων κοινοτήτων είναι μεγάλες.

It's official -- our five-borough, knock-every-door, reach-every-voter campaign was successful: We have won the race for Mayor of New York City!



This is my dream come true, and I couldn’t be more proud to represent the City that we all love as your Mayor-elect 🗽🍎