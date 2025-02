Ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο πήρε αστέρι Michelin

Το ελληνικό εστιατόριο «Oma», κρυμμένο στην άκρη της πολυσύχναστης Αγοράς του Borough στο Λονδίνο, με τον σεφ Jorge Paredes έλαβε το πρώτο του αστέρι Michelin.

«Εξαιρετικά διασκεδαστικό εστιατόριο που σερβίρει συναρπαστική κουζίνα από την Ελλάδα και όχι μόνο. Αυτό είναι το σημείο για τους λάτρεις του ελληνικού φαγητού στο Λονδίνο, με εξαιρετικά νόστιμα φαγητά, αλοιφές και ψωμιά, τόνο σε διάφορες μορφές, άφθονο ψητό στα κάρβουνα και σπάνια ελληνικά εδέσματα, όπως σπανακόπιτα και γιουβέτσι. Ο κατάλογος των κρασιών είναι επίσης υπέροχος», σημειώνει στην ιστοσελίδα του ο οδηγός Michelin.

