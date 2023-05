ΕΚ: «Πράσινο φως» για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Ένα ακόμη βήμα για την επικύρωση από την ΕΕ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας έγινε σήμερα.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την διαδικασία οδηγώντας πλέον προς την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ, η οποία υπεγράφη το 2011.

Έξι κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Λετονία και Λιθουανία, επικαλούμενες «αβεβαιότητες» ή «ασυμβατότητες» με το συνταγματικό τους πλαίσιο.

Ωστόσο, τον Οκτώβρη του 2021 το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των κανόνων της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ είναι το άσυλο και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις από τη μία, και οι υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της δημόσιας διοίκησης από την άλλη.

Στη βάση αυτή, οι ευρωβουλευτές συναίνεσαν σήμερα στην κύρωση της Σύμβασης σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες: σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση της Ένωσης με 472 ψήφους υπέρ, 62 κατά και 73 αποχές, και όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, το άσυλο και τη μη επαναπροώθηση, με 464 ψήφους υπέρ, 81 κατά και 45 αποχές.

Το Συμβούλιο μπορεί τώρα να ολοκληρώσει την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την κύρωσή της, έχουν επανειλημμένα δηλώσει οι ευρωβουλευτές, προτρέποντας τις έξι χώρες που δεν το έχουν κάνει να κυρώσουν τη Σύμβαση χωρίς καθυστέρηση, ώστε οι γυναίκες να έχουν την πλήρη νομική κάλυψη που παρέχει η Σύμβαση.

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: Έκκληση και στα υπόλοιπα μέλη

«Θέλω να απευθύνω την πιο έντονη έκκλησή μου σε αυτά τα έξι εναπομείναντα κράτη μέλη στην ΕΕ να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι καιρός να σταθείτε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και να υποστηρίξετε το δικαίωμα των γυναικών σε μια ζωή απαλλαγμένη από βία», δήλωσε η 'Αρμπα Κοκαλάρι (ΕΛΚ, Σουηδία), επικεφαλής ευρωβουλευτής εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Η Επίτροπος για την Ισότητα, Έλενα Ντάλι, χαρακτήρισε «ιστορικό βήμα προόδου» την «ισχυρή υποστήριξη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξη της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. «Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα προόδου που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην ΕΕ», δήλωσε μέσω του twitter.

Today is another historic moment for women’s rights: the formal signing of the EU #PayTransparency Directive. Transparency is a key step towards closing the #GenderPayGap & making the principle of equal pay for equal work/work of equal value a reality for all women and men. — Helena Dalli (@helenadalli) May 10, 2023

«Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία - περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αναγνωρίζεται ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, καθώς επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις», δήλωσε ο Λούκας Κοχουτ (Σοσιαλιστές, Πολωνία), επικεφαλής ευρωβουλευτής εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης.

MEPs have voted in favour of approving the European Union’s accession to the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women ↓ — European Parliament (@Europarl_EN) May 10, 2023

Τον Οκτώβριο του 2015, η Επιτροπή ενέκρινε χάρτη πορείας, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση θα δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, θα βελτιώσει την πρόληψη για όλες τις γυναίκες και θα παράσχει καλύτερη προστασία και στήριξη στις γυναίκες και τα παιδιά που πέφτουν θύματα βίας.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») είναι το πρώτο διεθνές κείμενο που ορίζει νομικά τη βία κατά των γυναικών και θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών και πολιτικών μέτρων για την πρόληψη της βίας αυτής, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών. Μέχρι σήμερα, τριάντα επτά κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης την έχουν υπογράψει και επικυρώσει.

Τον Ιανουάριο του 2023 η Τουρκία αποχώρησε επίσημα από τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, προκαλώντας την καταδίκη της ΕΕ για την απομάκρυνση της Τουρκίας από την Ευρώπη.

Members give their official consent to EU accession to the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women.



Details⤵️https://t.co/m5SZUgMAIL pic.twitter.com/cSZG6mMTb4 — Jaume Duch (@jduch) May 10, 2023

Parlament Europejski zdecydowaną większością za przystąpieniem całej Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej!

Sprawodawcami byli @LukaszKohut i @ArbaKokalari 🇪🇺 pic.twitter.com/fzfejMypS6 — Agata Linca (@LincaAgata) May 10, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ