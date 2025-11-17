ΔΙΕΘΝΗ
Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε έναν ακόμη οπαδό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί την 6η Ιανουαρίου 2021 «μέρα έκρηξης αγάπης και στοργής» προς το πρόσωπό του

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε έναν ακόμη οπαδό του
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει για δεύτερη φορά χάρη σε έναν από τους δράστες της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, έναν από τους τελευταίους καταδικασθέντες που παρέμεναν στη φυλακή για παράνομη κατοχή όπλων.

Μέλος της ακροδεξιάς πολιτοφυλακής Oaths Keepers, ο Νταν Γουίλσον εισέβαλε στο Καπιτώλιο φορώντας αντιασφυξιογόνα μάσκα. Για το έγκλημα αυτό είδε ήδη λάβει χάρη από τον Τραμπ την ημέρα της ορκωμοσίας του στις 21 Ιανουαρίου μαζί με 1.500 ακόμη καταδικασθέντες για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Αλλά παρέμενε στη φυλακή για παράνομη κατοχή όπλων στην κατοικία του στο Κεντάκι. Είχε καταδικασθεί σε πενταετή φυλάκιση και θα αποφυλακιζόταν το 2028.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε την Παρασκευή, η χάρη είναι καθολική και άνευ όρων.

«Ο Νταν Γουίλσον είναι καλός άνθρωπος. Επειτα από περισσότερο από επτά μήνες αδικαιολόγητης φυλάκισης, είναι ανακουφισμένος που ξαναβρήκε τους δικούς του», δηλώνουν οι δικηγόροι του Τζορτζ Πάλας και Κάρολο Στιούαρτ σε ανακοίνωση που έστειλαν στα μέσα ενημέρωσης. «Η πράξη αυτή επιείκειας αποκαθιστά όχι μόνο την ελευθερία, αλλά φέρνει επίσης στο φως τις υπερβολές που διαίρεσαν τη χώρα».

Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η χάρη δεν κάλυπτε την καταδίκη για την κατοχή των όπλων, διότι δεν σχετιζόταν με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

Αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε γνώμη και έκρινε ότι η χάρη πρέπει να καλύψει και αδικήματα που σχετίζονται με όπλα, διότι ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας του FBI που είχε σχέση με την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φροντίσει να υποτιμήσει τη σημασία της εισβολής στο Καπιτώλιο και αποκαλεί την 6η Ιανουαρίου 2021 «μέρα έκρηξης αγάπης και στοργής» προς το πρόσωπό του.

Εκείνη την ημέρα, εκατοντάδες έξαλλοι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

LIFO NEWSROOM
 
 