Έιμι Γουάινχαουζ: Ο πατέρας της έχασε τη δίκη κατά δύο φίλων της

Ο Μιτς Γουάινχαουζ κρίθηκε «αναξιόπιστος μάρτυρας» από το δικαστήριο

The LiFO team
Φωτ. EPA
Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε τη δικαστική διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά δύο φίλων της κόρης του, μετά τη δημοπράτηση δεκάδων προσωπικών της αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο Μιτς Γουάινχαουζ προσέφυγε κατά των Ναόμι Πάρι, και Κατριόνα Γκουρλέι, κατηγορώντας τις ότι αποκόμισαν κέρδος από αντικείμενα που πουλήθηκαν σε δημοπρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι οι δύο γυναίκες «απέκρυψαν σκόπιμα» τις πωλήσεις, ενώ ανέφεραν ότι στράφηκε στη Δικαιοσύνη επειδή ήταν «ο μόνος τρόπος να λάβει απαντήσεις».

Ωστόσο, η δικαστής σημείωσε ότι ο Γουάινχαουζ έχει κάθε λόγο να είναι «ευαίσθητος απέναντι σε όποιον θεωρεί ότι εκμεταλλεύεται τη μνήμη της Amy… αλλά, κατά την κρίση μου, είναι εξίσου ευαίσθητος στο να διασφαλίζει ότι η οικογένεια συνεχίζει να αποκομίζει οικονομικά οφέλη».

Τον χαρακτήρισε «αναξιόπιστο μάρτυρα» και σημείωσε ότι κατέθεσε την αγωγή «χωρίς να ελέγξει, παρά μόνο λίγο πριν από τη δίκη, αν είχε έγκυρη αξίωση για τα αντικείμενα που διεκδικούσε».

Έιμι Γουάινχαουζ: Τι είπε η δικαστής για τη «γενναιοδωρία» της

Η Έιμι Γουάινχαουζ, βραβευμένη με Grammy σταρ, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός μεγάλων επιτυχιών όπως το «Rehab» και το «Back to Black», πέθανε το 2011 σε ηλικία 27 ετών από δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Για τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαμάχης, οι συνήγοροι των Πάρι και Γκουρλέι υποστήριξαν ότι είτε τους είχαν δοθεί από την ίδια την τραγουδίστρια είτε τους ανήκαν ήδη.

Η δικαστής υπογράμμισε ότι η Γουάινχαουζ συνήθιζε να χαρίζει, μάλιστα «συστηματικά», ρούχα σε στενούς φίλους της, καθώς δεν ήθελε να εμφανίζεται δημόσια φορώντας το ίδιο ρούχο περισσότερες από μία φορές, ενώ, παράλληλα, διέθετε «περισσότερα αντικείμενα από όσα θα μπορούσε ποτέ να φορέσει, να χρησιμοποιήσει ή να αποθηκεύσει».

Επισήμανε επίσης την «εξαιρετική γενναιοδωρία» της, κρίνοντας ότι ήταν σύμφωνο με τον χαρακτήρα της να χαρίζει αντικείμενα χωρίς να αλλάζει γνώμη.

Με πληροφορίες από το BBC

 
Ο Γιάννης Βασιλείου και ο Άκης Καπράνος είδαν την ταινία της Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον μέχρι τέλους, επιβίωσαν και βρέθηκαν στο στούντιο της LiFO για να συζητήσουν για την εμπειρία τους και για τα στοιχεία που κάνουν καλή μια κινηματογραφική μουσική βιογραφία.
