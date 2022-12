Είδε την βαλίτσα του και άρχισε να πανηγυρίζει -Την είχε χάσει για μία εβδομάδα μετά το χάος σε αεροπορική

Ποιος θα πίστευε ότι μία βαλίτσα θα μπορούσε να προκαλέσει συναισθήματα ενθουσιασμού; Κι όμως, ένας επιβάτης στο αεροδρόμιο Midway του Σικάγο τρελάθηκε όταν είδε την χαμένη αποσκευή του.

Ο Πάτρικ Κίαν ήταν ένας από τους επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν στο ταξίδι του προς το Σικάγο, καθώς δυο πτήσεις του ακυρώθηκαν.

Βίντεο: Επιβάτης βλέπει την βαλίτσα του και πανηγυρίζει

Σε βίντεο που δημοσιεύει το CNN, φαίνεται ο έξαλλος πανηγυρισμός μόλις αντίκρισε την βαλίτσα του, την οποία είχε χάσει για μία εβδομάδα.

Watch a passenger celebrate his reunion with luggage that he says had been missing for a week https://t.co/kHwxagqKcC pic.twitter.com/NnlyEPAn5f