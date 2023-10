EE- Ισραήλ: Ξεκινά επιχείρηση αερογέφυρας για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ξεκινά η επιχείρηση αερογέφυρας για παροχή βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο έδαφος της Γάζας εν μέσω του πολέμου στο Ισραήλ.

«Μπροστά σε αυτή τη φρίκη το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το ανθρωπιστικό και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συμπλήρωσε πως «αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια» και επισήμανε πως η Κομισιόν τριπλασίασε την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πάνω από 75 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των αμάχων που έχουν ανάγκη στη Γάζα. Η χρηματοδότηση θα διοχετευθεί μέσω επιλεγμένων εταίρων ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ που δραστηριοποιούνται επιτόπου.

Palestinians in Gaza are in need of humanitarian aid.



They cannot pay the price of Hamas’ barbarism.



On top of tripling humanitarian aid for civilians in Gaza, we are organising an EU Humanitarian Air Bridge to Gaza through Egypt.



With the first two flights this week.