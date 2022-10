Πρόεδρος Συνοριοφυλακών Έβρου: «Έχουν χτυπηθεί - Δεν έχω δει κάτι τόσο απάνθρωπο 20 χρόνια τώρα»

Για πρωτοφανώς ντροπιαστικό θέαμα έκανε λόγο ο πρόεδρος Συνοριοφυλάκων Έβρου αναφερόμενος στους 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν γυμνοί και διασώθηκαν το πρωί του Σαββάτου σε περιοχή των Φερών Έβρου.

«Κάνουμε πάνω από 20 χρόνια αυτό το επάγγελμα και αυτό που συζητάμε με τους συναδέλφους, είναι πως δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τόσο απάνθρωπο, εξευτελιστικό και ντροπιαστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς στο στο ThessToday.gr.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 09:00 το πρωί στο συγκεκριμένο σημείο, διασώθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με την Frontex, 92 μετανάστες οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί γυμνοί, με έντονα σημάδια κακοποίησης στο σώμα τους, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί κάποιος να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και σε άθλια ψυχολογική κατάσταση.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν παραπάνω από εξευτελιστικό να χειρίζονται κάποιοι με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους. Είναι εμφανές ότι από την τουρκική πλευρά τους χτύπησαν, τους ξέντυσαν και τους προώθησαν προς την Ελλάδα».

«Ντροπή για τον πολιτισμό η συμπεριφορά της Τουρκίας»

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τη διάσωση 92 μεταναστών στον Έβρο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης αναφέρει ότι είναι «ντροπή για τον πολιτισμό η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε 92 μετανάστες τους οποίους διασώσαμε στα σύνορα» και προσθέτει: «Αναμένουμε από την Άγκυρα να διερευνήσει το περιστατικό και να προστατεύσει επιτέλους τα σύνορα της με την ΕΕ».

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC