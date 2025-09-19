Δυτική Όχθη: Συνελήφθη ύποπτος για επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στο Παρίσι το 1982

Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά την πολύνεκρη επίθεση στο εβραϊκό εστιατόριο Jo Goldenberg, οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός εκ των βασικών υπόπτων στη Δυτική Όχθη.

Πρόκειται για τον Μαχμούντ Κάντερ Αμπέντ Άντρα, γνωστό με το ψευδώνυμο Χισάμ Χαρμπ, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του οργανωτή αλλά και ένοπλου δράστη στην επίθεση της 9ης Αυγούστου 1982 στη Rue des Rosiers, στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας του Παρισιού. Από την ενέργεια είχαν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί πάνω από είκοσι.

Η Γαλλία ενημερώθηκε για τη σύλληψη μέσω της Interpol, καθώς εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα από το 2015. Ο Άντρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατική δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή και δήλωσε ότι στόχος είναι η ταχεία έκδοση του υπόπτου. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό υποστήριξε μάλιστα ότι η έκβαση της υπόθεσης συνδέεται με την απόφαση του Παρισιού να αναγνωρίσει επίσημα παλαιστινιακό κράτος. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί μαζί με άλλες χώρες, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Για την επίθεση του 1982 δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία καταδίκη. Τον περασμένο Ιούλιο, γάλλοι δικαστές αποφάσισαν την παραπομπή έξι υπόπτων σε ειδικό δικαστήριο τρομοκρατίας, με τη δίκη να ξεκινά στις αρχές του 2025. Στη Γαλλία κρατείται ήδη ένας εξ αυτών, ο Αμπού Ζαγιέντ, που εκδόθηκε από τη Νορβηγία, ενώ τρεις άλλοι παραμένουν ασύλληπτοι, πιθανότατα στην Ιορδανία και τη Δυτική Όχθη.

Ο Άντρα θεωρείται μέλος του αποσχισθέντος παλαιστινιακού σχηματισμού του Αμπού Νιντάλ, ο οποίος ευθύνεται για δεκάδες επιθέσεις σε όλο τον κόσμο τη δεκαετία του ’80.

«Η Γαλλία δεν ξεχνά. Η δικαιοσύνη θα επικρατήσει», τόνισε ο Μακρόν. Εκπρόσωπος των θυμάτων έκανε λόγο για «σημαντικό βήμα» και ζήτησε η έκδοση να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση ψήφισε υπέρ της συμμετοχής της Παλαιστίνης στην 80ή Σύνοδο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οργή στους δρόμους της Γαλλίας: Μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις κατά του Μακρόν και του νέου πρωθυπουργού