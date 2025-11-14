ΔΙΕΘΝΗ
Στοκχόλμη: Νεκροί και τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση

Το λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στο κέντρο της Στοκχόλμης

Φωτ: Χ
Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στη Στοκχόλμη, όταν διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Valhallavägen, στο κεντρικό Östermalm.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:23, σε ώρα αιχμής και παρουσία πολλών πεζών. Μάρτυρες περιγράφουν έναν δυνατό κρότο, φωνές και χάος αμέσως μετά τη σύγκρουση. «Είδα το διώροφο λεωφορείο να έχει διαλύσει ολόκληρη τη στάση», δήλωσε η Michelle Mac Key, που είχε κατέβει μόλις από άλλο λεωφορείο. «Ο κόσμος ούρλιαζε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είδαν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία υγείας, πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί, δύο εκ των οποίων σοβαρά και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστών έσπευσαν στο σημείο, ενώ μεγάλο τμήμα της Valhallavägen και της γύρω περιοχής παραμένει αποκλεισμένο.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό ως «βαριά ανθρωποκτονία από αμέλεια». Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, ωστόσο σύμφωνα με τις εφημερίδες Aftonbladet και Expressen, ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Το όχημα, αν και διώροφο και κανονικά δρομολογημένο σε γραμμή, δεν εκτελούσε υπηρεσία εκείνη την ώρα και δεν μετέφερε επιβάτες, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης.

Οι αρχές τονίζουν ότι η κατάσταση παραμένει σοβαρή και ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Δεν έχει κηρυχθεί κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (“stabsläge”), αλλά αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων.

Με πληροφορίες από Reuters, Aftonbladet

 
