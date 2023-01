Δύο ακόμη εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν - Οργή στη διεθνή κοινότητα

To Ιράν απαγχόνισε σήμερα δύο ακόμη άντρες.

Κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας στην διάρκεια των διαδηλώσεων στη χώρα μετά από τον θάνατο της 22χρονης Ιρανής με καταγωγή από το Κουρδιστάν Μάχσα Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου του 2022.

To δικαστικό Σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το πρωί του Σαββάτου, 7 Ιανουαρίου, εκτελέστηκε η θανατική ποινή του Mohammad Mahdi Karmi και του Seyed Mohammad Hosseini.

Dear world. Today, the bloodthirsty Islamist regime in Iran has executed 2 more innocent protesters:#MohammadMehdiKarami #MohammadHosseini



These innocent idealistic young men put their lives in danger for democracy in Iran. We are mourning as a nation. Help us save others pic.twitter.com/rpjH5GzkrR — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 7, 2023

Μετά τον σημερινό απαγχονισμό των δύο αντρών από την Τεχεράνη η διεθνής κοινότητα έχει εκφράσει την έντονη αντίδρασή της.

Ο Mohammad Mahdi Karmi και ο Seyed Mohammad Hosseini κατηγορούνταν για την υπόθεση του θανάτου του Seyed Ruhollah Ajamian, ενός πράκτορα της ιρανικής δύναμης ασφαλείας Basiji, ο οποίος σκοτώθηκε στον αυτοκινητόδρομο του Karaj. Και οι δύο κατηγορούμενοι στερήθηκαν διορισμένο δικηγόρο στο δικαστήριο. Το δικαστικό σώμα του Ιράν κατηγόρησε επίσης τους δύο διαδηλωτές για «φθορές, καταστροφές περιουσίας και εχθρικές ενέργειες κατά της ισλαμικής κυβέρνησης».

Οργή στην διεθνή κοινότητα

Ο Josep Borrell, υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε μια δήλωση τονίζοντας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγκλονισμένη και τρομοκρατημένη από την εκτέλεση του Mohammad Mehdi Karmi και του Seyed Mohammad Hosseini στο Ιράν.

Μεγάλος αριθμός εκπροσώπων κοινοβουλίων και κυβερνητικών αξιωματούχων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών εξέφρασαν την οργή και την αποστροφή τους για την εκτέλεση των διαδηλωτών.

H Roberta Metsola, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγραψε επίσης σε ένα σχετικό μήνυμα: Το καθεστώς που εκτελεί πολίτες που απαιτούν σεβασμό για τις γυναίκες, τη ζωή και την ελευθερία και στέλνει drones στη Ρωσία για να σκοτώσουν Ουκρανούς πρέπει να λογοδοτήσει. H Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε πιο έντονη αντίδραση από την Ευρώπη και τον κόσμο στις ενέργειες της ιρανικής κυβέρνησης.

Today I called for a stronger European and global reaction to the regime in Iran.



A regime that executes citizens who demand respect for women, life and liberty. A regime that provides drones used to kill Ukrainians.



A regime that the world must hold accountable. pic.twitter.com/0SjcpJ0XjN — Roberta Metsola (@EP_President) January 7, 2023

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την εκτέλεση. Το Παρίσι προέτρεψε επίσης την Τεχεράνη «να αφουγκραστεί τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού». «Η εκτέλεση διαδηλωτών δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού για ελευθερία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Κε ντ’ Ορσέ. Οι εκτελέσεις «προστίθενται στις πολλές άλλες σοβαρές και απαράδεκτες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τις οποίες διαπράττουν οι ιρανικές αρχές», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι κάλεσε επίσης την Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως τη βία εναντίον του ίδιου του λαού» της χώρας. Στην ανάρτησή του στο Twitter ο Κλέβερλι υπενθύμισε ότι η Βρετανία τάσσεται κατά της θανατικής ποινής «υπό όλες τις περιστάσεις».

Από την πλευρά της η ολλανδική κυβέρνηση θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ιράν στη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα προκειμένου να εκφράσει τις βαθιές ανησυχίες της για την εκτέλεση διαδηλωτών, όπως ανέφερε σήμερα ο Ολλανδός υπουργός των Εξωτερικών Βόπκε Χούκστρα. «Συγκλονισμένος από τις φρικτές εκτελέσεις των διαδηλωτών στο Ιράν. Θα καλέσω τον πρεσβευτή του Ιράν για να υπογραμμίσω τις σοβαρές ανησυχίες, ενώ καλώ τις χώρες-μέλη της ΕΕ να πράξουν το ίδιο», έγραψε ο ίδιος σε μία ανάρτησή του στο Twitter. Ο Χούκστρα δήλωσε ότι οι ενέργειες αυτές υπαγορεύουν την ανάγκη για την επιβολή πιο σκληρών κυρώσεων κατά του Ιράν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με αυτές που εξετάζονται κατά την τρέχουσα περίοδο.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα βίντεο που ακολουθούν δείχνουν αφενός τους γονείς του ενός εκ των δύο εκτελεσθέντων να παρακαλούν την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην εκτέλεση και αφετέρου τον ίδιο με την οικογένειά του σε γιορτή. Ειδικά το δεύτερο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Two weeks ago #MohammadmahdiKarami’s parents were begging the regime officials to replace their son’s expectation sentence with a life sentence.

He was executed today 🖤#MahsaAmini



pic.twitter.com/LPyjKM4MGB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 7, 2023