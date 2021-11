Δραματικές εικόνες εκτυλίσσονται στα σύνορα της Πολωνίας, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν στη χώρα από την Λευκορωσία.

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους κοντά στον φράχτη από συρματοπλέγματα με ορισμένους να προσπαθούν να περάσουν στην Πολωνία. Όπως αναφέρει το BBC, η πολωνική κυβέρνηση έχει τοποθετήσει 12.000 στρατιώτες στα σύνορα, κατηγορώντας την Λευκορωσία ότι ωθεί τους μετανάστες προς τα σύνορα, χαρακτηρίζοντάς το ως εχθρική δραστηριότητα.

Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία αναφέρουν ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από την Μέση Ανατολή, που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στις χώρες τους από τη Λευκορωσία τους τελευταίους μήνες.

Το βράδυ έγινε, σύμφωνα με την Πολωνία, αποκρούστηκε η πρώτη απόπειρα εισόδου μεταναστών. Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Piotr Wawrzyk, κατηγόρησε τη Λευκορωσία ότι προσπαθεί να ενορχηστρώσει ένα μεγάλο επεισόδιο κοντά στην Kuznica Bialostocka, ένα χωριό κοντά στα σύνορα. «Δημιουργώντας μια τεχνητή οδό μετανάστευσης και εκμεταλλευόμενη κυνικά τους μετανάστες, ο Λουκασένκο προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία και να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο καθεστώς του Μινσκ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η πολωνική κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

Αργότερα, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Mariusz Blaszczak, δήλωσε ότι η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού στα σύνορά της με τη Λευκορωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε τον αυταρχικό πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι διευκόλυνε την εισροή ως αντίποινα κατά των κυρώσεων.

❗️The Polish Border Guard (@Straz_Graniczna) reports that groups of illegal migrants are attempting to cross the border by force. So far they have not entered #Polish territory.



Anti-terrorist units have been sent to the border. pic.twitter.com/411eioLehC