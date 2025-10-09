ΔΙΕΘΝΗ
Disneyland: Πήγε για βόλτα στο «Στοιχειωμένο Αρχοντικό» και πέθανε

«Φαίνεται να πρόκειται για ένα ατυχές ιατρικό περιστατικό» αναφέρει η αστυνομία του Άναχαϊμ

Μία 60χρονη πέθανε μετά από βόλτα στο Haunted Mansion στο Disneyland στο Άναχαϊμ / Φωτ.: Unsplash
Νεκρή εξήλθε επισκέπτρια της Disneyland, μετά από βόλτα στο Haunted Mansion.

Η 60χρονη πέθανε μετά από βόλτα στο Haunted Mansion στο Disneyland στο Άναχαϊμ. Το Αστυνομικό Τμήμα του Άναχαϊμ επιβεβαίωσε σε δήλωση προς το Fox News Digital ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα, της Δευτέρας.

«Η Πυροσβεστική και Διάσωσης του Άναχαϊμ ανταποκρίθηκε στο Disneyland Resort για μια γυναίκα 60 ετών που δεν ανταποκρινόταν και είχε μόλις τελειώσει τη βόλτα της στο Haunted Mansion», δήλωσε ένας αξιωματικός.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το προσωπικό ασφαλείας του Disneyland της παρείχε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν οι παραϊατρικοί. Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Από σεβασμό προς την οικογένεια, δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Φαίνεται να πρόκειται για ένα ατυχές ιατρικό περιστατικό και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στην οικογένεια», δήλωσε η αστυνομία.

 
